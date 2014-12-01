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Tecavüzle Tehdit Edenleri Annelerine Şikayet Etti

İnternet üzerinden onu tecavüz etmekle tehdit edenlerden intikamını, onları annelerine şikayet ederek aldı.

Tecavüzle Tehdit Edenleri Annelerine Şikayet Etti

İnternet üzerinden onu tecavüz etmekle tehdit edenlerden intikamını, onları annelerine şikayet ederek aldı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 19:06
Tecavüzle Tehdit Edenleri Annelerine Şikayet Etti
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Tecavüzle Tehdit Edenleri Annelerine Şikayet Etti

Avustralyalı bir genç kadın, internet üzerinden onu tecavüz etmekle tehdit edenlerden intikamını, onları annelerine şikayet ederek aldı.

21 yaşındaki gazeteci ve oyun eleştirmeni Alanah Pearce, Queensland eyaletinin Brisbane kentinde yaşıyor. Yaşadığı kentteki yerel radyo istasyonları ve televizyon kanalları için oyun eleştirileri yapan Pearce, bir süredir internet üzerinden tecavüzle tehdit ediliyordu.Genç kadın , sosyal medyadan gelen tehditlere boyun eğmek yerine bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi.

Mashable’ın haberine göre Pearce, daha önce denenmemiş, fakat olukça etkili bir yönteme başvurdu. İnternet trollerini durdurmanın en etkili yolunun onları “annelerine şikayet etmek olacağına karar veren Pearce, biraz şansın da yardımıyla, tehditçilerinin annelerine ulaşmayı başardı.

28 Kasım’da bir fotoğraf paylaşan Pearce, altına “bazı çocuklar bana bazen Facebook üzerinden tecavüz tehditleri savuruyor. Ben de onları annelerine şikayet etmeye karar verdim” diye yazdı.

Pearce, Facebook üzerinden ulaştığı ve fotoğrafını gizlediği anneye “Merhaba Anna. Seni tanımıyorum, ancak merak ediyordum, (burada tehditçinin adı geçiyor) senin oğlun mu? Onunla hiç tanışmadım ama, Facebook’ta halka açık olan sayfama bir mesaj yazdı ve beni endişelendirdi. Belki de bunu onunla konuşmak istersin diye düşündüm” yazdı ve, tam da beklediği türden bir cevap aldı.

“Aman Tanrım, küçük pislik. ÇOK ÜZGÜNÜM. EVET ONUNLA KONUŞACAĞIM!”

Söz konusu mesajların görüntüsünü paylaştığı fotoğraf, Twitter’da yaklaşık 40 bin kişi tarafından paylaşıldı.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan genç kadın, “Kısa bir süre önce, bana böylesi iğrenç ve aşırı derecede cinsel içerikli mesajlar atan kişilerin yetişkin olmadıklarını fark ettim. Bunlar genellikle genç çocuklar ve yol yordam bilmiyorlar. Bu yüzden onlara mantıklı cevaplar verdiğimde, sorunum çözülmedi. Ayrıca yaptıkları yorumlar beni ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı” dedi.

Daha sonra Facebook’taki trollerin hesaplarını inceleyen Pearce, gençlerin annelerini tespit etti ve onlara mesajlar gönderdi. Şu ana kadar 4 anneyle iletişim kurduğunu söyleyen genç kadın, yalnızca 1 tanesinden cevap aldığını da sözlerine ekledi.  

Son Güncelleme: 01.12.2014 19:08
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