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31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:17

Tecavüzcüyü Yere Yatırıp...

Tecavüzcüyü Yere Yatırıp...
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Tecavüzcüyü yüzüstü yatırıp kurşuna dizdiler
Yemen'de polis memuru 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden adamı, yere yatırarak kurşuna dizdi.

Yemen'de 41 yaşındaki Muhammed el-Mahrabi isimli adam 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldürdü.

Adamın cezası ise kalabalığın önünde gerçekleştirilen infazla kesildi.

Muhammed el-Mahrabi başkent Sanaa'da hapishane aracıyla oldukça büyük bir kalabalığın olduğu meydana getirildi. Ardından kalabalığın ortasında yere serilen bir örtünün üzerine elleri arkadan kelepçeli bir halde, yüzüstü yatırıldı.

Sonra da bir polis memuru tarafından ateşlenen silahla infaz edildi.

Reuters haber ajansının paylaştığı karelerde adamın sadece yere yatırılıp arkasına dayana silah anları bulunuyor. Adamın kanlar içindeki görüntüsü paylaşılmadı.


 
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