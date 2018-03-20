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Tecavüzcüden kaçmak için 6. kattan atladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir Rus model otelin 6. katından atlayarak ağır yaralandı. Modelin kendisine tecavüz etmeye kalkışan adamdan kaçtığı iddia edildi.

Tecavüzcüden kaçmak için 6. kattan atladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bir Rus model otelin 6. katından atlayarak ağır yaralandı. Modelin kendisine tecavüz etmeye kalkışan adamdan kaçtığı iddia edildi.

20 Mart 2018 Salı 17:40
Tecavüzcüden kaçmak için 6. kattan atladı
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22 yaşındaki model Ekaterina Stetsyuk, yaptığı kontrat gereği 1 aydır Dubai’de bulunuyordu.

Bu süreçte ABD’li bir iş adamıyla tanışan Stetsyuk, adı açıklanmayan şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia etti.

Adamın otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için 6.kattan aşağı atladı.

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Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, ifadesinde Stetsyuk’un eskort olduğunu, kadının kendisine saldırdığını söyleyerek iddiaları reddetti.

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Omurgasındaki kırık nedeniyle yürüyemeyen Stetsyuk’un da ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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