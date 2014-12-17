Tecavüzcü Baba Çocuklarını Köpekle İlişkiye Girmeye Zorladı



Sapık babanın yaptıkları Amerika'yı dehşete düşürdü. Çocuklarını köpekle cinsel ilişkiye zorlayan baba, en az 8 çocukla da ilişkiye girdi.







ABD'yi sarsan olayda, Christopher Sena isimli 47 yaşındaki adam en az 8 çocukla ilişkiye girmekle suçlanıyor. Sena'ya yöneltilen suçlamalar arasında, çocuklarını köpekle ilişkiye girerken videoya kaydetmesi de bulunuyor. Las Vegas'ta yerel bir gazetenin haberine göre, iddia edilen suçlar Sena'nın karısı olayları avukata haber verdikten sonra açığa çıktı.



Christopher'ın karısı 48 yaşındaki Deborah Sena ile eski karısı 43 yaşındaki Terrie Sena da çocuklara cinsel tacizde bulunmak suçlarından yargılanıyor.



Polisin ailenin evini aradığında bulduğu bir video kasedinde, Christopher Sena'nın çocuklarının ailenin köpeği ile cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.



Yetkililer, taciz olaylarının en az 12 yıldır devam ettiğini belirtti ve diğer mağdurların da şikayetçi olmaları konusunda çağrıda bulundu.



Konuyla ilgili konuşan bir adalet yetkilisi olayları en hafif tabiriyle "aşırı derecede şok edici ve rahatsız edici" olarak tanımlayabileceğini söyledi.



Suçlanan 3 kişinin avukatı müvekkillerinin "çocuk tacizi, ensest ilişki ve hayvanlarla cinsel ilişki" suçlamalarına karşı, 'suçsuz' olduklarını belirteceklerini söyledi.



Sena, ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıyor.