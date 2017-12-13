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Tecavüz Eden Kişi Kocası Çıktı

Tecavüz Eden Kişi Kocası Çıktı

13 Aralık 2017 Çarşamba 20:14
Tecavüz Eden Kişi Kocası Çıktı
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İngiltere'de kendi karısına tecavüz eden bir adam yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adı açıklanmayan adamın eşinin yanına yaklaşması da yasaklandı.

İngiltere’de sarhoş olduğu sırada tecavüze uğradığı için polise başvuran kadına bizzat kendi kocasının tecavüz ettiği ortaya çıktı. Adama yedi yıl hapis cezası verilirken, kadın büyük bir ihanete uğradığını söyledi.
 
Olay, başkent Londra’nın yakınlarındaki Reading’de meydana geldi. Kocasıyla kavga ettikten sonra öfkeyle tek başına dışarı çıkan kadın sarhoş olup bir yolun kenarındaki bankta sızdı. Çevredekilerin girişimiyle kocası onu almaya geldi.
Ancak kadın sabah uyandığında cinsel bir saldırıya uğradığından şüpheleniyordu. Bu şüphesini anlatınca kocası da onu polisi araması için teşvik etti. Ancak DNA testlerinden, kadının isteği dışında bir ilişkiye zorlandığı ve tecavüz eden kişinin de bizzat kocası olduğu ortaya çıktı
Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olaydan sonra kadın kocasına dava açtı. Dün sonuçlanan davada, adam yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı, eşinin yanına yaklaşması yasaklandı.
Adam eşinin olay sırasında ‘çok sarhoş olduğunu ve ne dediğinin anlaşılmadığını’ savunurken, yargıç Lydia Smith kararı “Onu eve götürdün ve aldığı alkol nedeniyle onay vermesi imkânsızken ona tecavüz ettiniz. Eşiniz, sorumlu kişinin siz, yani kocası olduğunu öğrendiğinde derin bir şoka girdiğini anlattı” sözleriyle açıkladı. Kadının ifadesinde de “Hayatta güvendiğim tek kişi tarafından ihanete uğradım” dediği belirtildi.

Son Güncelleme: 13.12.2017 21:18
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