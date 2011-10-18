TDP'nin Serhatköy örgüt binası törenle açıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “ilkeli duruşu ile haktan ve haklıdan yana olan” TDP’nin tek alternatif olduğunu savunarak, “TDP, halkın tutunacağı ve güveneceği tek

kale kalmıştır” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çakıcı, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümetleri döneminde, iradesi yok sayılan, haksızlığa uğrayan, hakları gasp edilen

ve ezilen insanların artık bu tür kötü yönetimlere prim vermeyeceğini” söyledi.

TDP Serhatköy Örgüt Binası, dün akşam düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, MYK üyesi Sami Dayıoğlu, Parti Meclisi üyesi Tahsin Mertekçi, Güzelyurt İlçe Başkanı

Osman Gümüşok, Lefkoşa İlçe Başkanı Cemal Özyiğit ve Kadın Örgütü Başkanı Seval Oyaltan ile çok sayıda TDP Serhatköy üyesi katıldı. Genel başkan Çakıcı’nın konuşmasının ardından açılış töreninin

yapıldığı gecenin sonunda bir de kokteyl düzenlendi.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, “kamuoyu yoklamalarında oylarını hızla artırdığı ortaya çıkan” TDP’nin, yurt genelindeki güçlenişinin sürdüğünü belirterek, TDP’ye olan yoğun katılımlar ile açılmakta olan örgüt binalarının da bir anlamda bunun ispatı olduğunu kaydetti.

“Halkın umudu ve tek dayanağı konumundaki” TDP’nin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Çakıcı, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, aydınlık yarınlar için çok önemli olduğunu söyledi.

TDP’nin “yolculuğunun” diğerlerinden farklı olduğunu belirten Çakıcı, “ TDP köklü geleneği ve ilkeli ve halktan yana politikaları ile halkın tek umudu kalmıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun banka hesaplarının ortaya çıkması ile UBP ile CTP’nin yeniden “siz daha kötüsünüz” kavgasına başladıklarını savunan Çakıcı, “Onlar kavga ettikçe eteklerindeki kirli taşlar da dökülüyor. Halk da, gizli kalmış şeylerin farkına varıyor, onlar kavga ettikçe, TDP onların arasında yıldız gibi parlıyor” dedi.

Çakıcı; “Bu çarpık düzenden memnunsanız, yıllarca hükümette bulunan partilere oy veriniz, ancak eğer gerçek anlamda değişim istiyorsanız, üçüncü bir yola, ilerici bir yola ihtiyaç varsa, o zaman tek adres var, o da TDP’dir” dedi.

“TDP olarak, halkın malı olan kurumların özelleştirilmesine, dayatma paketin zorla uygulanmasına karşı olduklarını, emeklinin ve çalışanın hakkının gasp edilmesine yönelik tüm adımların karşısında olmaya devam edeceklerini” kaydeden Çakıcı, sendika ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yürüttükleri toplumsal varoluş mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Çok zor günlerden geçmekte olan Kıbrıs Türk halkının dayanacağı ve tutunacağı tek yapının TDP olduğunu savunan Çakıcı, “TDP’nin güçlenmesi; demokrasinin güçlenmesi demek, eşitliğin adaletin güçlenmesi demek, TDP’nin güçlenmesi çözümün daha yakın olacağı demektir” şeklinde konuştu.