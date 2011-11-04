TDP'nin Genel Başkanı Çakıcı'dan Bayram Mesajı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramını kutlayarak, tüm halka ve insanlığa barış ve huzur içinde sağlıklı bir yaşam diledi.

Çakıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, gerek Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlüğün sürmesi, gerekse içte yaşanan sıkıntılar neticesinde bayramı pek de mutlu

karşılayamadıklarını belirterek “Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin karar ve uygulamalarının halkın bayrama buruk ve mutsuz girmesine neden olduğunu” öne sürdü.

“Seçimler öncesi verdiği tüm sözleri unutarak halkına karşı ihanet içinde olmakla” suçladığı hükümetin, “dayatma paketi uygulamada ısrar ederek toplumsal yok oluşa hizmet ettiği” iddiasında bulunan Çakıcı, “Halkın kurumlarını satan, çalışanları sokağa atan, halkın cebine saldırarak ekonomik olarak çöküntü yaşatan hükümet, koltukta kalma uğruna halkına ihanet etmeyi sürdürmektedir” görüşünü öne sürdü.

“Geçen gün mecliste verdikleri mücadeleyi de toplumsal varoluş mücadelesi veren halk adına yaptıklarını” iddia eden Çakıcı, direnişin süreceğini kaydetti ve birlikte mücadelenin önemine dikkat çekti.

MÜZAKERELERE DESTEK

Çakıcı, Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak amacıyla sürdürülen müzakereleri desteklediklerini, ancak, “müzakerelerin şu an için çözüme ulaşılacağı yönünde olumlu mesaj vermediğini; New York zirvesinden önemli başlıklarda ilerleme olmadığının anlaşıldığını” ifade etti.

New York zirvesinden bir başka zirve kararı çıktığına dikkat çeken Çakıcı, “Umarız taraflar çözüm yönünde samimi davranırlar ve çözüm adına ilerleme kaydederler” dedi.

Yayınladığı mesajda, vatandaşların sağlık, huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesini dileyen Çakıcı, “Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlar, adil ve kalıcı barışın sağlandığı, mutlu, sağlık ve huzur dolu bir gelecek dilerim” dedi.

TDP’DE BAYRAMLAŞMA OLACAK

Bu arada Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) bayramlaşma etkinliği yapıyor. Etkinlik bayramın birinci günü olan 6 Kasım Pazar günü TDP’nin Lefkoşa Genel Merkezinde 10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bayramlaşma etkinliğine tüm partililer ile halkın davetli olduğu belirtildi.