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TDP: Ülkedeki Trafik Sistemi Sorgulanmalı

Birçok ailenin perişan olmasına rağmen, devletin üzerine düşen görevlerini yerine getirmediğini savundu

TDP: Ülkedeki Trafik Sistemi Sorgulanmalı

Birçok ailenin perişan olmasına rağmen, devletin üzerine düşen görevlerini yerine getirmediğini savundu

03 Kasım 2011 Perşembe 12:36
TDP: Ülkedeki Trafik Sistemi Sorgulanmalı
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Moral, ülkedeki trafik sisteminin sorgulanması ve acil olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini ve trafik için master planın hemen hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Moral, trafiğe yüzlerce can verilmesine ve birçok ailenin perişan olmasına rağmen, devletin üzerine düşen görevlerini yerine getirmediğini savundu.

Moral, yazılı açıklamasında, devletin  trafik planlaması yapmadığı, nüfusu kontrol altına alamadığı, başta başkent Lefkoşa olmak üzere 2020 yılında ulaşılması gereken nüfusa şimdiden ulaşıldığını ileri sürdü.

Ana yolardaki köprü korkuluklarının yetersiz olduğunu, birçok anayola tali yollardan çıkış bulunduğunu, refüjlerin trafiği engelleyecek şekilde gelişi güzel doldurulduğunu, çemberlere trafiğin görüşünü kapayacak şekilde anıtlar yapıldığını, kasislerin standardı olmadığını öne süren Moral, “Alt yapının eksik ve denetimden uzak olduğu yollarda kazalar yaşanması kaçınılmazdır” dedi.

Sürücülerin hatalarının yanı sıra yollardaki altyapı eksikliklerinin de mutlaka sorgulanması gerektiğini kaydeden Moral, bariyer olmadığı için karşı şeritten gelen araçların da büyük tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

Kara yolları ile ilgili  bir master planı için çalışmaların hemen başlatılması gerektiğini de ifade eden Moral, TDP’nin katkıya hazır olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 03.11.2011 12:36
Anahtar Kelimeler:
DevletTdpTrafikHüseyin MoralSistem
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