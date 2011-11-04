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TDP Meclis'e Faiz Yasa Önerisi Sundu

Çakıcı, bu konuda Meclis Başkanlığının gerekeni ve üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti

TDP Meclis'e Faiz Yasa Önerisi Sundu

Çakıcı, bu konuda Meclis Başkanlığının gerekeni ve üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti

04 Kasım 2011 Cuma 12:55
TDP Meclis'e Faiz Yasa Önerisi Sundu
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhuriyet Meclisi’ne, ülkedeki tüm borç ilişkileriyle borçlanma işlemlerinde uygulanmak üzere Avrupa Birliği (AB) normlarına uygun olarak hazırladığını ifade ettiği

Faiz Yasası Önerisi” sundu.

Yasa Önerisi, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından bugün Meclis Şeref Salonu’nda  Meclis Başkanı Hasan Bozer’e eslim edildi.

Mehmet Çakıcı, “Faiz Yasa Önerisi”ni teslim ederken yaptığı konuşmada, bileşik faiz, faize faiz uygulamasıyla binlerce insanı mağdur eden yürürlükteki Faiz Yasası’nın ivedilikle kabul edilebilir ve AB

normlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı, yürürlükteki uygulamaya göre, 45 bin sterlin borcun 3-4 yıl içinde 2 milyon 500 bin; 800 TL’nin ise 800 bin TL’ye ulaşmasının mümkün olduğunu anlatarak, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama bulunmadığını savundu.

Mehmet Çakıcı, bileşik faiz ve faize faiz yasasının binlerce insanı mağdur ettiğini, bankaların önünde bankaların desteklediği çek senet mafyalarını oluşturduğunu; bu nedenle soruna köklü ve kalıcı çözüm bulunmasının ciddi bir namus sorunu olduğunu söyledi.

Çakıcı, yaptıkları yasa önerisiyle döviz borcunun bir katı  (45 bin sterlin en fazla 90 bin); Türk Lirası borcunun iki katıyla sınırlanmasını düzenlediklerini belirterek, borçlanmada öngördükleri sınırın AB kuralı olduğunu kaydetti.

TDP’nin söz söylemek yanında iş yapmak istediğini bu amaçla hazırladığı yasa önerilerini sürekli gündeme getireceklerini anlatan Mehmet Çakıcı, önerilerinin yasalaşması halinde bu kuralın geriye dönük olarak da herkese uygulanacağı ve fazla para tahsil edilenlere paralarının iade edileceği belirtti.

ÇAKICI BİR MİLLETVEKİLİ İÇİN RUH SAĞLIĞI KONTROLÜ DE İSTEDİ

Mehmet Çakıcı, ayrıca, geçtiğimiz günkü Meclis Genel Kurulu toplantısında, “bir milletvekilinin, bir milletvekiline psikolojik olarak kontrolsüz bir şekilde zarar vermeye yönelik olarak saldırdığını” savunarak, ismini vermediği milletvekilinin ruh sağlığı kontrolüne tabi tutulmasını; ayrıca gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Çakıcı, söz konusu milletvekilinin yaptığı saldırının canlı olarak herkes tarafından özellikle de çocuklar tarafından izlendiğini, bunun olumsuz sonuçlarının bilindiğini bu nedenle konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kürsüyle sınırlı olduğunu, dokunulmazlık zırhına bürünerek suç işlemesinin yasal  olmadığını anlatan Mehmet Çakıcı, bu hareketin dışarıda yapılmış olması halinde tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatılmış olunacağını ileri sürdü.

Çakıcı, bu konuda Meclis Başkanlığının gerekeni ve üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, bu milletvekilinin tavrının kabul edilemez olduğunu  kaydetti.

BOZER

Meclis Başkanı Hasan Bozer ise, TDP’nin önerilerinin dikkate alındığı ve gerekenin yapıldığını belirterek, yaşanan olumsuz hareketin Başkanlık Divanı’nda değerlendirilerek gerekli kararın üretileceğini söyledi.

Bozer, yasalar tartışılırken istisnai olarak uzun konuşmalar olabileceğini, bunun anlayışla karşılanması gerektiğini anlatarak, ülkede acilen yapılması gereken pek çok yasal düzenleme bulunduğunu, Meclis Başkanı olarak mutadın dışına çıkarak bu yıl başında Hükümet’e hazırladığı faiz yasa önerisini verdiğini belirtti.

Faiz yasasının sorunlar yarattığının uzun zamandır bildiğini anlatan Bozer, kendi hazırladığı yasa önerisinin ilgili komitede hala ele alınmamasına sitem ettiğini böyle bir yasanın toplumsal ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bozer, bazı konuların işbirliğiyle katkılarla birlikte çözülmesi gerektiğini anlatarak, faizlerle ilgili tasarının bunlardan biri olduğunu söyledi.

Hasan Bozer, TDP’nin ülkenin ihtiyaç duyduğu yasalara katkı yapmaya yönelik tavrını önemsediğini anlatarak, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın bir bütün olarak yenilenmesi çalışmasını sürdürdüklerini; bu çerçevede Yasanın içinde halen yer alan bazı suçların suç olmaktan çıkarılacağını; bazılarının değiştirileceğini; bazı yeni suçların ise ekleneceğini kaydetti.

Bozer, Meclis Başkanı olarak da sivilleşmeyi önemsediğini bu nedenle yürürlükteki anayasa içinde polisin sivile bağlanması konusunda ne yapılabileceği konusunda farklı insanlardan görüş aldığını da anlattı.

Meclis Başkanı Hasan Bozer, kendisine iletilen öneriyle ilgili gerekin yapılacağını da söyledi.

Son Güncelleme: 04.11.2011 12:55
Anahtar Kelimeler:
MeclisYasaTdpçakıcıFaiz
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