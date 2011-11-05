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TDP Gençlik Zengin'in Meclis'te Bardak Fırlatmasını Protesto etti

Lefkoşa Dereboyu’ndaki UBP parti binası önüne bardaklar içerisinde çiçek bırakarak protesto etti

TDP Gençlik Zengin'in Meclis'te Bardak Fırlatmasını Protesto etti

Lefkoşa Dereboyu’ndaki UBP parti binası önüne bardaklar içerisinde çiçek bırakarak protesto etti

05 Kasım 2011 Cumartesi 18:31
TDP Gençlik Zengin'in Meclis'te Bardak Fırlatmasını Protesto etti
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Zengin’in “Meclis’te bardak fırlatmasını” bugün Lefkoşa Dereboyu’ndaki UBP parti binası önüne bardaklar

içerisinde çiçek bırakarak protesto etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, “Ahmet Zengin’in Meclis’in son oturumunda TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğluları’na bardak fırlatmasını protesto için” UBP Genel Merkezi önünde toplanan TDP Genlik Örgütü’nden bir grup “Bugün Demokrasiye Bardak Fırlatanlar, Yarın Kurşun da Sıkarlar!” yazılı bir pankart açtı.

TDP Gençlik Örgütü adına Savaş Toksöz tarafından okunan basın bildirisinde, “UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin’in TDP Gazimağusa Milletvekili Mustafa Emiroğulları’na bardak fırlatmasını, iki yetişkin birey arasındaki münferit bir olaydan öte, UBP’nin demokrasi ilkesine hangi bakış açısı ile yaklaştığının bir göstergesi olduğuna inanmaktayız” denildi.

Ulusal Birlik Partisi iktidarının icraatlarıyla Kıbrıslı Türklerin siyasi iradesini yok saydığı iddia edilen açıklamada, “Kamuoyunun da bildiği gibi geçtiğimiz hafta Meclis’in gündeminde Sosyal Güvenlik (Değişiklik); Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik); İhtiyat Sandığı (Değişiklik); Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) ile Turizm Gelişim yasa tasarıları bulunmaktaydı ve söz konusu tasarılar muhalefetin karşı çıkışına rağmen, Ulusal Birlik Partisi iktidarı tarafından ilgili sendikaların görüşleri dikkate alınmaksızın yasallaştırılmak istenmekteydi” denildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu bardak fırlatma olayının toplum nezdinde olumsuz etkileri olacağı savunuldu ve gerekli tedbirlerin alınması için Meclis Başkanlığı ve Sayıştaylık göreve çağrıldı.

Son Güncelleme: 05.11.2011 18:31
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaMeclisProtestoTdpGençlikDerboyu
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