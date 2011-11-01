TCDD’ye özel rakip geliyor

Özel sektörün tren işletmeciliği yapmasının önündeki engeller bu yıl kalkıyor. Özel sektör lokomotif vagon yatırımı yaparak istediği hatlarda yük ve yolcu taşıması yapabilecek.

Türkiye’nin 2012 yılı programına göre önümüzdeki yıl ulaştırma sektöründe radikal hedefler belirlendi. 2012 yılında TCDD’nin tren işletmecilğinde yeni bir dönem başlayacak. Buna göre demiryollarında TCDD tekeli ortadan kaldırılarak özel sektörün tren işletmesi sağlanacak. Daha önce de zaman zaman dile getirilen TCDD’nin ‘özele açılması’ hedefi, 2012 yılı programına resmi olarak girdi. Programda, “demiryollarında özel sektör tren işletmeciğine geçiş, TCDD’nin yeniden yapılandırılması” kararı yer aldı.

Programda, “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır” denildi.

TALEP TAM KARŞILANAMIYOR Programda ulaşım talebinin, demiryollarının özel sektöre açılamaması nedeniyle tam karşılanamadığı vurgulanırken, “Demiryollarının rekabet edebilirliği demiryolu ağının ve taşımacılığının özel sektöre açılmasını öngören kanun taslaklarının yasalaşma sürecinin tamamlanamaması nedeniyle düşük kalmakta” denildi. Programda TCDD’nin işlettiği demiryollarında 2012 yılında özel sektörün de işletmeci olarak yer almasına dönük hedef de ifade edildi: “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Y

ük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır.”

ANKARA VE İSTANBUL METROLARI ÖNCELİKLİ Belediyelerin tamamlayamadığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na devredilen büyükşehir metro inşaatlarının 2012 yılında öncelikli olduğu programdan anlaşıldı. Buna göre “DLHİ tarafından devranılan Ankara metrolarında yapım çalışmalarına devam edilecektir. İstanbul metrolarında da protokol imzalanması ve ihale aşamalarının ardından yapım çalışmalarının başlatılması beklenmektedir” denildi. Vatan gazetesinin haberine göre; yol haritasında ayrıca şu ayrıntılar yer aldı: Karayolu altyapısındaki kara noktalar iyileştirilecek. 2012 yılında 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürdürülecek, 125’inin yapımı da tamamlanacak. Ana karayolu güzergahlarında otokorkuluk, yatay-düşey işaretleme ve trafik levhaları iyileştirilecek.

Yapımı tamamlanan bölünmüş yollar başta olmak üzere karayollarında 2.200 km otokorkuluk yapım ve onarımının gerçekleştirilmesi, 22 milyon m2 yatay işaretleme ve 105 bin m2 düşey işaret levhalarında yenilemesi hedefleniyor. 2012 yılında trafik güvenliği projesi kapsamında 220 yaya alt-üst geçidi yapımı projesinden 100’ünün tamamlanması planlanıyor. Ağırlık denetimleri etkinleştirilecek. 2012 yılında 12 milyon aracın denetlenmesi sağlanacak. Ağır taşıt trafiği bulunan yolların fiziki standardı yükseltilecek. Ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergâhlarda toplam 3.758 km BSK yapımı ve yenilenmesi gerçekleştirilecek.

Ankara merkez olmak üzere hızlı tren çekirdek ağı oluşturulacaktır. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi İnönü-Köseköy kesimininin inşaat çalışmalarına devam edilecek, Köseköy-Gebze kesiminin inşaatına başlanacak. Ankara-Sivas Demiryolu projesinde Yerköy-Sivas kesiminde çalışmalara devam edilecek, Kayaş-Yerköy arası uygulama projesi tamamlanacak. Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Ankara-Afyonkarahisar kesiminin ihale çalışmaları yürütülecek. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi demiryolu bağlantı hattı inşaatı tamamlanacak. İhalesi tamamlanmak üzere olan Bursa-Yenişehir demiryolunun inşaatına başlanacak. Adapazarı-Karasu Limanı Demiryolu Bağlantı Hattı inşaatına devam edilecek.

1.133 KM DUBLE YOL YAPILACAK, ÇANDARLI İHALEYE ÇIKARILACAK Programda, “Karayolu sektöründe temel hedef, bölünmüş yol yapım çalışmalarına öncelikle yoğun taşıt trafiğine sahip ana güzergahlarda devam edilmesi, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların BSK (bitümlü sıcak karışım) kaplamalı hale getirilmesi” şeklinde açıklandı. Bu kapsamda, “2012 yılında toplam 1.133 km bölünmüş yol, 1.322 km iki şeritli yol ve 3.758 km BSK yapımı hedeflenmiştir” denildi.

2012 yılında programda Çandarlı Limanı’nın ihaleye çıkacağı da açıklandı, “2012 yılında, mendirek inşaatı başlamış olan Çandarlı Limanının birinci aşamasına ait diğer altyapı ve üstyapı işlerinin YİD modeli ile ihalesi gerçekleştirilecektir” denildi. “Türk limanlarının AB deniz otoyolları ana aksları üzerinde yer alması yönündeki çalışmalara devam edilecektir” denilirken, bu kapsamda, ‘Ortadoğu’nun Giriş Kapısı’ olarak tasarlanan Mersin Konteyner Limanı projesinin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımların atılacağı da programda yer aldı. HAVADA 135 MİLYON YOLCU Programa göre 2012 yılında havalimanı ve havaalanlarındaki toplam trafiğin 135 milyon yolcuya yükselmesi bekleniyor. 2011 yılında bu rakamın 118 milyon kişi olması bekleniyor.