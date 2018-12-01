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Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe\'yi Kabul Etti

Buones Aires, 1 Aralık 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe\'yi kabul etti.

Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe\'yi Kabul Etti

Buones Aires, 1 Aralık 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe\'yi kabul etti.

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:41
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe\'yi Kabul Etti

Buones Aires, 1 Aralık 18 (.): Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe\'yi kabul etti.
Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı\'nda basına kapalı gerçekleşen kabul 40 dakika sürdü.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
(AA/ŞEB)
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