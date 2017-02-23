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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da…

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, &#34;Enosis kararı şu anda yürüyen müzakerelerin ruhuna uygun davranmadıklarını gösteriyor. Bu tablo, onların düzeltmesi gereken bir tablo. Avrupalı dostlarımızın da bunun için Güney Kıbrıs’a baskı yapmaları gerekiyor&#34; dedi.

Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da…
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ÇELİK: “TABLONUN DÜZELTİLMESİ İÇİN AVRUPA, GÜNEY KIBRIS’A BASKI YAPMALI”

 "ENOSİS KARARI ŞU ANDA YÜRÜYEN MÜZAKERELERİN RUHUNA UYGUN DAVRANMADIKLARINI GÖSTERİYOR. BU TABLO, ONLARIN DÜZELTMESİ GEREKEN BİR TABLO. AVRUPALI DOSTLARIMIZIN DA BUNUN İÇİN GÜNEY KIBRIS’A BASKI YAPMALARI GEREKİYOR"

Varşova, 23 Şubat 17 : Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Enosis kararı şu anda yürüyen müzakerelerin ruhuna uygun davranmadıklarını gösteriyor. Bu tablo, onların düzeltmesi gereken bir tablo. Avrupalı dostlarımızın da bunun için Güney Kıbrıs’a baskı yapmaları gerekiyor" dedi.

AA’nın haberine göre Çelik, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül'ün onuruna verdiği yemekte basın mensuplarıyla sohbet etti ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“MÜZAKERELERİN RUHUNA UYGUN DAVRANMADILAR”

Çelik, Kıbrıs’ta müzakere sürecine ilişkin de Türkiye’nin süreci desteklediğini net olarak ortaya koyduğunu ancak Yunanistan’dan bu kadar güçlü cümleler gelmediğini ifade ederek, "AB bugüne kadar hangi barışı koruyabilmiş ya da hangi sorunlu alanda bir güvence sağlayabilmiş. Böyle bir şey yok" sözlerine yer verdi.

Güney Kıbrıs'ın süreç devam ederken Enosis’i kutlama kararı almasının da çok çarpıcı olduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten burada bir barış ve iki kurucu devlet üzerine tam bir devletin oluşumunu istiyorsak Güney Kıbrıs’ın bu yaptıklarını yapmaması lazım. Ama Güney Kıbrıs bütün bu retoriğin üzerine şunu düşünüyorsa ‘Ben bir AB ülkesiyim, KKTC’dekiler de bir topluluk. Onlar bana katılacaklar.' Böyle bir şeyi biz Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul etmiyoruz. İki kurucu devlete dayanacak bu şey."

Çelik, 1974 yılında bir zulüm yaşandığı için adaya müdahale edildiğini, oradaki Türk soydaşların can ve mal emniyetini koruyan TSK’nın adadaki barışa tehdit oluşturan tek bir örneğin dahi gösterilemeyeceğini vurguladı.

Çelik, karşı tarafın farazi konuştuğunu dile getirerek, "Enosis kararı, şu anda yürüyen müzakerelerin ruhuna uygun davranmadıklarını, siyasi nezakete uygun olmayan siyasi kararlar aldıklarını gösteriyor. Bu tablo, onların düzeltmesi gereken bir tablo. Avrupalı dostlarımızın da bunun için Güney Kıbrıs’a baskı yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin teknik düzeyde olduğunu hatırlatan Çelik, kendilerinin de siyasilerin katılabileceği bir düzeye gelip gelmediğini gözlemlediğini söyledi.

(AA-RU/GÜL)

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