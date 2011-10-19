TC Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yarın KKTC'ye geliyor

TC Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst’ün resmi konuğu olarak yarın gece yarısı KKTC’ye gelecek.
Temaslarını Cuma günü gerçekleştirecek Dinçer, saat 08.30’da Dürüst’ü, 09.00’da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu, 09.30’da Başbakan İrsen Küçük’ü ziyaret edecek. Bakan Dinçer, saat 11.00’de,
Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nun açılış törenine katılacak.
Dinçer, Başbakanı İrsen Küçük’ün, saat 13.40’ta, Gazimağusa DAÜ Beach Club’da onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, saat 15.00’te, İskele Anaokulu’nun açılış törenine iştirak edecek. Dinçer,
KKTC’den ayrılmak üzere, saat 16.20’de, Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek.