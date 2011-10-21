TC Milli Eğitim Bakanı KKTC'de

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye’nin değişim sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunları çözerken elde ettikleri deneyim ve bilgileri Kıbrıs’la paylaşmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Dinçer, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve hürriyet mücadelesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek, mücadeleyi güçlü kılmanın yegane yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini vurguladı.

Dinçer, KKTC’nin refahının Türkiye’nin gücü olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ta sizlerin yüzünün gülmesi, müreffeh bir hayat içinde olması, bizim için bir huzur ve mutluluk kaynağıdır” dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bir günlük resmi ziyaret için dün gece KKTC’ye geldi. Ömer Dinçer, ilk ziyaretini bu sabah Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yaptı; Bakan Kemal Dürüst’le görüştü ve basına açıklamalarda bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’nın eşlik ettiği konuk bakan, Eğitim Bakanlığı’na gelişinde Bakan Dürüst ve Müsteşar ve daire müdürlerince bina önünde tanıştı. Bakanlığın ziyaretçi defterini imzalayan Ömer Dinçer, Kemal Dürüst’le bir süre makam odasında görüştükten sonra basına açıklamalar yaptı.

DİNÇER: “DAHA FAZLA EĞİTİM”

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Dinçer, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını belirterek, uzun zamandır Kıbrıs’a gelmek istediğini kaydetti.

Dinçer, eğitimin bir ülkenin temel sorunlarının en sağlam çözümü olduğunu vurgulayarak, “geri kalmışlık, yoksulluk, gelir dağılımında eşitsizlik, asayiş, istihdam sorunu” varsa çocukları daha fazla eğitmek gerektiğini söyledi.

Çocukların, başka ülkelerin çocuklarına göre dünyaya uyum kabiliyetleri, mesleki yeterlilikleri, akademik bilgilerinde rekabet avantajına sahipse o zaman daha güçlü, müreffeh ve sağlıklı bir topluma sahip olunacağını belirten Bakan Ömer Dinçer, şöyle konuştu:

“DESTEK VE PAYLAŞIMA HAZIRIZ”

“Sorunlar ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar çok öncelikli sorun olursa olsun, biz ihmal etmeksizin eğitime önem vermeliyiz ve çocuklarımızın eğitimini hakikaten, etkin şekilde başarmaya çalışmalıyız.

Biz Türkiye’de bu konuda çok yoğun tedbirler almaya başladık. Altyapıdan nitelik sorunlarına kadar birçok özel tedbirler alıyoruz. Bunlar bizim için bir tecrübe oluyor. Değişim sürecinde karşı karşıya kaldığımız sorunlar ve elde ettiğimiz bilgiler paylaşıldığı zaman çok yararlı sonuçlar taşıyor. Biz bu bilgi ve tecrübeleri Kıbrıs’la paylaşmaya hemen hemen hazırız. Bu tip sorunların çözümünde bizden istenen her türlü desteği vermeye de hazırız. Bu açıdan bakıldığında, hiçbir tereddüt olmaksızın ve ön görüşmeye gerek olmaksızın, sizin bu alanda yapacağınız faaliyetlerde yanınızda olacağız. Bunun bilinmesinde yarar var.”

“MÜCADELEYİ GÜÇLÜ KILMANIN YEGANE YOLU…”

Ömer Dinçer, Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve hürriyet mücadelesini her zaman takdirle karşıladıklarını belirterek, mücadeleyi güçlü kılmanın yegane yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini vurguladı.

Dinçer, ABD’de uzun çalışmayla hazırlanan eğitim raporuna değinerek, “ABD’de liseden mezun olan çocukların kabiliyetleri, Kanada ve Finlandiya’daki çocukların kabiliyetleriyle eşit düzeyde olsaydı bugün ABD’nin GSMH yüzde 9-16 daha fazla olacaktı” denildiğini kaydetti ve eğitimin ülke refahıyla ilişkisini vurguladı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Bu ülkenin refahı Türkiye’nin gücüdür. Kıbrıs’ta sizlerin yüzünün gülmesi, müreffeh bir hayat içinde olması, bizim için bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. Tersi de belki doğru, Türkiye’nin güçlü olması sizin için büyük güvencedir. Bunu sağlamak için, iki bakanlık, işbirliğimizi daha çok artırmalı ve devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DÜRÜST: “GÜÇ ALIYORUZ”

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst de, Dinçer’in ziyaretinden duyduğu onuru ifade ederek, tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla inşa ettirdikleri iki büyük anaokul binasının bugün düzenlenecek törenlerle açılışını yapacaklarını söyledi.

“Eğitim gelecektir diyoruz ve eğitim sistemimizin şekillenmesinde Anavatan Türkiyemizin desteğiyle, katkılarıyla çağdaş yapısıyla kucaklaşmak istiyoruz” diyen dürüst, Kıbrıs Türk halkının her türlü kurumsallaşmayı Türkiye’nin desteğiyle sağladığı mesajının dünyaya verildiğini ifade etti.

Kemal Dürüst, “Ne mutlu bize ki Anavatan TC devleti gibi büyük bir ulusun büyük temsilcileri her an yanımızdadırlar” dedi.

TC Eğitim Bakanı Dinçer’in, eğitim sistemiyle ilgili desteği verdiğini, aynı TC sınırlarındaki okullarda olduğu gibi KKTC eğitim sistemine de destek vermeye devam edeceği mesajı verdiğini kaydeden Eğitim Bakanı Dürüst, Dinçer’in verdiği destekten güç aldıklarını vurguladı.

Dürüst, Türkiye Başbakanı Erdoğan’a saygı ve şükranlarını ileterek Anavatan’a teşekkürlerini dile getirdi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, daha sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul edildi. Dinçer, Güzelyurt ve İskele’deki anaokul açılışlarından sonra öğleden sonra adadan ayrılacak.