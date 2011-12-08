TC Dışişleri Bakanı Davutoğlu Nato Toplantısında

TC Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ''Biz bölgesel sorunların önce bölge içinde çözülmesine ve bu konuda bütün çabaların tüketilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de çok ciddi ilerlemeler sağlandı'' dedi.

Davutoğlu, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında NATO dışişleri bakanları toplantısını ve ikili temaslarını değerlendirdi.

Kritik bir dönemde gerçekleştirilen NATO toplantısında ele alınan konulardan brinin Balkanlardaki son gelişmeler olduğunu anlatan Davutoğlu, ''NATO'nun genişlemesi açısından Balkanlar çok yakından takip ettiğimiz bir bölge. Biliyorsunuz geçen senelerde özellikle Bosna Hersek'in üyeliği konusunda Türkiye çok öncü bir rol oynamıştı. Balkanlar'da açık kapı politikasının sürmesi gereğinin altını özellikle çizdik'' dedi.

Balkanlar'da barış ve istikrar açısından bölge ülkelerinin Avrupa Atlantik yapılarına üyeliğinin büyük önem arzettiğini vurgulayan Davutoğlu, Uluslararası Adalet Divanı'nın Yunanistan'la yaşadığı isim anlaşmazlığında Makedonya'yı haklı bulmasının ardından bu ülkenin NATO üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Davutoğlu, NATO toplantısında bir diğer önemli gündem maddesi olan Afganistan'ın Almanya'nın Bonn kentinde 5 Aralık'ta düzenlenen uluslararası konferensta da tartışıldığını hatırlatan Davutoğlu, söz alan hemen her ülkenin Bonn Konferansı öncesindeki İstanbul bölge konferansı ve İstanbul sürecinden büyük övgüyle bahsettiğini anlattı.

Davutoğlu, NATO helikopterlerinin saldırısında 24 askerini kaybeden Pakistan'ın Bonn konferansına katılmadığını anımsatarak ''Pakistan'ın bu süreçteki önemini özellikle vurguladım. Pakistan sınırları içindeki bir operasyonda 24 Pakistanlı askerin öldürülmüş olması büyük bir kayıptır ve haklı şekilde bir tepki doğurmuştur. Bugünkü (dünkü) NATO toplantısında da gündeme getirdim, bu operasyonların çok dikkatli yürütülmesi lazım ve Pakistan'ın mutlaka süreç içinde tutulması lazım. Bizim için Türkiye-Pakistan-Afganistan üçlü mekanizması, bölgesel insiyatif İstanbul süreci ve uluslararası insiyatif birbirini tamamlaması gereken çalışmalardır'' şeklinde konuştu.

NATO-Rusya ilişkilerinde Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminden kalma gerginliklerden yana olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Batı blokuyla Rusya arasında ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ve ''tansiyonun yükselmesini arzu etmediklerini'' vurguladı.

Davutoğlu, Suriye konusunda Türkiye ve önde gelen NATO üyelerinin mutabık olmadığının sorulması üzerine şunları kaydetti.

''Suriye konusunu hem buradaki görüşmelerimde, hem Bonn konferansında ve hem de AGİT zirvesinde ele aldık. Aslında çok önemli bir imkan oldu. Çünkü Bonn konferansında bu konuları Hindistan ve Çin dışişleri bakanlarıyla görüştük. AGİT zirvesinde Rus meslektaşımla dün görüştüm. Bugün (dün) de Amerikan ve Fransız dışişleri bakanlarıyla bu konuları ele aldık. Dolayısıyla BM Güvenlik Konseyi'nin neredeyse tüm daimi üyeleriyle bu konuyu ele alma fırsatım oldu. Tabiki bu ülkeler farklı kanaatlere sahip. Biz bu ülkelerin kanaatlerinin ortak bir zeminde buluşmasına önem veriyoruz.

Şu anda gündemde olan Arap Birliği'nin insiyatifi ve Türkiye'nin buna verdiği destektir. Biz bölgesel sorunların önce bölge içinde çözülmesine ve bu konuda bütün çabaların tüketilmesine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede de çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Bölgede gerek Arap Birliği olsun, gerek İslam Konferansı Teşkilatı'nda bu konular ele alındı ve Suriye yönetimine çok net mesajlar gönderildi.''

NATO toplantıları kapsamında ikili temasları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la görüşmesinde "Balkanlar", ''yükselen yabancı düşmanlığı" dahil olmak üzere AB içindeki gelişmeler, Mısır'daki seçimler ve Suriye'deki son durumu ele aldıklarını söyledi.

Davutoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Portas ile görüşmelerinde benzer şekilde kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduğunu anlattı.

NATO dışişleri bakanlarının Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmeleri ele alacakları çalışma yemeğine de katılan Davutoğlu'nun bu gece Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.