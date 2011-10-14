TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Rumları tehdit etme' çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi bir grup parlamenter, ortak bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Erdoğan'a Kıbrıs Rum Kesimi'ni "tehdit etmemesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi bir grup parlamenter, ortak bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Erdoğan'a Kıbrıs Rum Kesimi'ni "tehdit etmemesi" çağrısında bulundu. Bildiride, "Egemenlik haklarını kullanarak münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğalgaz arayan Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin giderek artan tehditleriyle karşı karşıyadır" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve AB üyesi bir devlete karşı tavizvari tehditlerinin" kınandığı bildiride, ABD, Rusya ve AB'nin bu konuda "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni destekleyen deklarasyonlarının "mmenuniyet verici" olduğu dile getirildi. Bildiride, "Başbakan Erdoğan'ı bölgede gergin atmosfer yaratan her türlü tehdit ve eylemi ve Kıbrıs sorunu konusunda devam etmekte olan müzakereleri olumsuz sonuçlandıracak her türlü şantajı derhal sona erdirmeye çağırıyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

BİLDİRİYE 57 VEKİL İMZA ATTI Bildiri, aralarında 10 İngiliz, 9 Yunan, 6 Fransız ve 5 Alman parlamenterin de bulunduğju toplan 57 AKPM üyesi tarafından imzalandı. Bildirinin siyasi veya hukuksal bir yaptırımı bulunmuyor.