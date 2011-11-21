TC Bankacılık Uzmanları KKTC'de

Hükümet tarafından bir süredir yürütülen bankacılık uygulamaları ve faiz çalışmalarına katkı koymak amacıyla Türkiye’den 6 kişilik uzman heyet KKTC’ye geldi.

TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Müdürü Muavini Emre Balıbel ve TC Merkez Bankası Müdür Muavini Metin İpeker başkanlığındaki 6 kişilik heyet, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileriyle 3 günlük bir çalışma gerçekleştirecek.

Başbakan İrsen Küçük, Türkiye’den gelen uzman heyeti bugün saat 09.30’da kabul etti. Görüşmede Maliye Bakanı Ersin Tatar da hazır bulundu.

Başbakan Küçük, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, bir süreden beri bankacılık uygulamaları, faiz ve tefecilik konularında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yaşanan sorunların 3 gün içerisinde çıkmış sorunlar olmadığına, 5 - 6 yıl önce alınan kararların yarattığı sıkıntılar olduğuna işaret eden Başbakan İrsen Küçük, KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla yaklaşık 1 yıldır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, bazı düzenlemelere gidilmesi yönünde kararlar üretildiğini anımsattı.

Bu düzenlemeleri “Bankacılık Sistemi ve Faiz Uygulamaları” ve “Tefecilik” olmak üzere 2 başlık altında topladıklarını anlatan Başbakan Küçük, bir süre önce tefecilik konusunda Türkiye’de de yeni bir uygulamaya geçildiğini, hükümet olarak bu yasayı da talep ederek incelediklerini ifade etti.

Bankacılık konularının dolduruluşa getirilecek konular olmadığını, ekonominin ve ülkenin gidişatını ilgilendirmesinden dolayı dikkatli hareket ettiklerini vurgulayan Küçük, bu nedenle TC Başbakan Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay’dan rica ettikleri uzman ekibin KKTC’ye gönderildiğini söyledi.

Uzman ekiplerle Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinin yapılan çalışmaları 3 gün boyunca değerlendireceklerine, bunun sonucunda gelinen nokta konusunda Merkez Bankası ve faiz mağdurlarının bilgilendirilip onların da görüşlerinin alınacağına işaret edem Başbakan İrsen Küçük, sonuçta ülke bünyesine uygun en iyi yasal düzenlemeyi yapıp Meclis’e havale etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Başbakan Küçük, bu konudaki çalışmaları Kasım ayı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.