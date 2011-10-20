TBMM'de kapalı oturumda kavga

TBMM Genel Kurulunda, terör konusundaki genel görüşme için kapalı oturuma geçildi. Oturum sırasında ve verilen arada CHP'li Muharrem İnce ve BDP'li Sırrı Sakık tartıştı.

BDP'li Sakık, tartıştığı CHP’li milletvekillerini dışarı çağırdı, CHP'li İnce’nin üzerine yürüdü. Ancak tartışmanın kavgaya dönüşmemesini Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk engelledi. Daha sonra salonda ''Köstebek nerede'', ''Sus lan'', ''Terbiyesiz'' sesleri duyuldu.

TBMM Genel Kurulu, Ak Parti, CHP, MHP ve BDP'nin terör konusunda verdiği genel görüşme önergelerinin öngörüşmeleri için kapalı oturama geçti. Meclis Genel Kurulu terörle ilgili Genel Görüşme öncesi ön görüşme için saat 14.00’te toplandı. Ak Parti, CHP, MHP ve BDP’nin verdiği genel görüşme önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi kabul edildi. Ancak CHP ve MHP kapalı oturum yapılmasına karşı çıktı. Bu arada CHP sıralarından “Köstebek nerede” sesleri yükseldi.

Genel görüşmenin ön görüşmesinin kapalı yapılmasına karşı çıkan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, görüşmelerin açık yapılmasını istedi. Oturumun açık yapılmasını talep eden CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de, “Başbakan burada yok. Türkiye kan ağlıyor Sayın Başbakan nerede? Sayın Başbakan bilgi vermeli, Meclis’i ciddiye almalı. Hükümet burada kapalı oturum yaptığında yeni bilgiler yapacaksa kapalı oturum olur ama milletimiz yasak savma işlerden, ‘kanı yerde kalmayacak’ söylemlerini duymak istemiyor. Eğer burada konuşulanlar özel temsilci aracılığıyla Oslo’dan Kandil’e ulaştırılacaksa bunu milletimiz de duysun, neden 10 yıl bekleyelim.

İsrail bir askeri için bin Filistinliyi serbest bırakıyorsa bu memleketin 25 tane gariban çocuğunu al bayraklarla toprağa gömerken parlamento burada olmalıdır. Herkes şunu bilsin ki Beşir Atalay’ı o kürsüden konuşturmayacaktır” dedi.

SALONDA TANSİYON YÜKSELDİ, VEKİLLER SIRA KAPAKLARINA VURDU İnce’nin bu sözleri tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. CHP sıralarından ise alkışla karşılık geldi. İnce’nin konuşmasının ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli söz aldı. Canikli kapalı oturum istedi. Canikli konuşurken CHP sıralarından “Başbakan nerede” sesleri yükseldi. İnce’nin “Milletten gizleyecek bir şeyimiz yok, Başbakan nerede” şeklinde sözleri salonda tansiyonu yükseltti. Ak Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi. Bu arada CHP’li İnce “Başbakan buraya gelecek” diye yüksek sesle bağırdı. İnce, “Sorumluluk Başbakan’ındır. Başbakan gelecek bu Meclis’e hesap verecek. Millet her şeyi duysun” deyince AK Partili milletvekilleri ayağa kalktı. Tartışmalar üzerine oturuma 10 dakika ara verildi.

TBMM'DEKİ TARTIŞMADAN FOTOĞRAFLAR SAKIK, İNCE’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ Arada da tartışmalar devam etti. CHP ve BDP’liler arasında karşılıklı ağız dalaşı yaşandı. BDP’li Sırrı Sakık, “Otur yerine burayı şov yerine dönüştürmeyin” diyerek ayağa kalkıp CHP ve MHP’li vekillere tepki gösterdi. CHP’li Ahmet Toptaş da ayağa kalkarak, BDP sıralarına doğru hareket etti. Ancak yanındaki milletvekili arkadaşları tarafından engellendi. BDP'li Sakık, tartıştığı CHP’li milletvekillerini dışarı çağırdı, CHP'li İnce’nin üzerine yürüdü. Ancak tartışmanın kavgaya dönüşmemesini Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk engelledi. Daha sonra salonda ''Sus lan'', ''Terbiyesiz'' ve ''Şerefsiz'' sesleri duyuldu.

Ak Parti VE CHP’Lİ VEKİLLER BİRBİRİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ Verilen arada da tansiyon düşmezken Ak Parti ve CHP’li milletvekilleri de birbirlerinin üzerine yürüdü. Ancak araya giren vekiller tartışmanın büyümesini engelledi. Verilen aradan sonra kapalı oturuma geçildi.

KILIÇDAROĞLU GENEL KURUL’DA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeleri genel kurul salonundan takip etti. MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis’e gelmedi. Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Ömer Dinçer, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yer aldı. Terörle ilgili genel görüşme 26 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacak