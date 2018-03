TBMM'de 3 Tasarı Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 3 tasarı kabul edildi.



Genel Kurulda, BDP'nin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında verdiği gensoru önergesini geri çektiğine dair dilekçesi okundu.



Daha sonra kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, bazı uluslararası anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları gündemin ön sıralarına alındı.



Tasarılar üzerindeki görüşmelerde söz alan MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın, konuşmasında 1999 depremine atıfta bulunarak siyaset yaptığını savundu.



Işık, ''Önce bu kafanın değişmesi lazım. O dönemde 5-6 saat içinde hükümetin bakanları oraya ulaşmıştı. Böyle bir günde bu konuları hatırlatmak Başbakan Yardımcısına yakışmamaktadır'' dedi. Alim Işık, yaşanan depremlerinAK Partiiktidarları döneminde siyasi istismar konusu olduğunu, Simav depreminde yardımların iktidar partisinin araçları ile dağıtıldığını, Van'da da benzeri durumların yaşandığını iddia etti.



CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, KOBİ'lerin kullandığı tüm yatırım mallarının KDV'sinin sıfır olması gerektiğini söyledi. KOBİ'lerin bu ülkenin istihdam anlamında en temel taşı olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, hükümetin küçük yatırımcılara sahip çıkmadığını savundu.



MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan da ''Deniz Feneri e.V soruşturmasına'' ilişkin sorulara kızmanın, kürsüyü terk etmenin doğru olmadığını belirterek, ''Sayın Başbakan Yardımcısı kürsüyü terk etmek yerine bu davaya müdahale edip gereğini yapmak zorundadır'' dedi.



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin sözlerini de değerlendiren Türkkan, ''Demirtaş'ın batıdan gelen yardımlara teşekkür etmesini anlamlı bulmadım. Ben memleketin her tarafını bir görüyorum. Orada ölenler bizim akrabalarımız. Bunu acıyla söylenmiş, iyi niyetli bir ifade olarak kabul ediyorum'' şeklinde konuştu.



-''Elinizde ne imkan varsa Van için kullanın''-



CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, geçmiştedepremyıkımını yaşayan bir ilin milletvekili olarak tüm vatandaşlardan, ellerinde ne imkan varsa Van için kullanmalarını istedi. Özcan, vatandaşlara yardımları sadece Türk Kızılayı kanalıyla yapmaları çağrısında bulundu.



Türkiye'nin terörle mücadelede artık sonuç alması gerektiğini belirten Özcan, ''Başbakan sözde dünya lideri pozlarıyla çıkıyor, Ortadoğu'ya rol biçmeye çalışıyor. Burada 9 yılda bine yakın şehit. Buradaki kanı durduramıyor. Sevsinler böyle dünya liderini'' diye konuştu.



Özcan'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından yoğun itirazlar geldi. Sözlerine devam eden Özcan, ''Hükümetin önünde iki seçenek kalmıştır, ya terörle adam gibi mücadele edip kahraman olarak tarihe geçecek ya da müzakere edip Damat Ferit Paşa gibi tarihte yerini alacaktır'' dedi.



-''24 Kürt öğrencinin sınır dışı edildiği'' iddiası-



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ''KKTC'deki üniversitelerde eğitim gören 24 Kürt öğrencinin sınır dışı edildiğini'' öne sürdü.



Sakık'ın bu iddiasına yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülke dışında haksız muameleye tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:



''Her vatandaşımızın her türlü hakları, o ülkelerde ilgili kurumlar tarafından aranacaktır. Bu olayı araştıracağız. Kıbrıs'ta veya başka bir yerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrencinin, etnik kökeni Kürt olduğu için, Çerkez, Arap olduğu için böyle bir muameleye tabi tutulacağını zannetmiyorum. Eğer Kıbrıs'ta veya bir başka bir yerde vatandaşlarımızdan birini etnik kökenini sorgulayarak kötü muameleye tabi tutulmuşsa, onun hesabını sormak bir numaralı görevimizdir'' diye konuştu.



Genel Kurulda, ''Türkiye ile Brezilya Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'', 'Türkiye ile Kuveyt arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' kabul edildi.



TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, ''terör'' konulu genel görüşme yapılması için, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.