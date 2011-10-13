TBMM’de tartışma: Zaten teröristsin

TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye ile İran Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşmelerinde milletvekilleri arasında “terörist” ve “şerefsiz” tartışması yaşandı.

Genel Kurul’da, BDP Grup Başkanvekili ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, “Şırnaklılar adına söylüyorum, kendinize gelin. Bu Meclis’e muhabere için gelmedik. Aklınızı başınıza toplayın. Eğer onlar teröristse ben de teröristim” sözleri kavgaya neden oldu.

Kaplan’ın konuşması Genel Kurul’un tansiyonunu yükseltirken, TBMM tutanaklarına göre Ak Parti sıralarından Kaplan’a yönelik olarak “Zaten teröristsin” sesi yükseldi. Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, “Siz düşmanlık yapıyorsunuz” sözleri üzerine Kaplan’ın, “Şerefsizlik etmeyin” diye konuşması Genel Kurul’da tansiyonu yükseltti.

Genel Kurul’un kapanmasının ardından da tartışma devam etti. Bir grup AK Parti’li milletvekili, BDP sıralarına giderek Kaplan’a tepki gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, araya girerek Kaplan ile bir süre konuştu.