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TBMM HEYETİ KKTC’DE

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulun

TBMM HEYETİ KKTC’DE

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulun

23 Ekim 2011 Pazar 16:23
TBMM HEYETİ KKTC’DE
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TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı  Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

AKP Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığındaki heyet, saat 15.30 sıralarında geldiği Ercan Havaalanı’nda, Meclis Başkanı Bozer adına UBP Milletvekili Mutlu Atasayan, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Bozer’in, bu akşam Zone Restoran’ta vereceği akşam yemeğine katılacak TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, yarın Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na ve Boğaz Şehitliği’ne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

Heyet, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük ve  Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek.

Yarın ayrıca, Cumhuriyet Meclisi’nden ilgili komiteyi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da ziyaret edecek TBMM heyeti, Salı sabahı KKTC’den ayrılacak

Son Güncelleme: 23.10.2011 16:23
Anahtar Kelimeler:
KıbrısTBMMHeyetMilletvekilli
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