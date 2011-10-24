TBMM Heyeti Denktaş'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak KKTC’de temaslar yapan TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, YDÜ Hastanesi’nde tedavi gören Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı da ziyaret etti.

Komisyon Başkanı AKP Milletvekili, Büyükelçi Volkan Bozkır ve heyetini hastaneye gelişinde Kurucu Cumhurbaşkanı’nın oğlu DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Komisyon üyelerinin yaklaşık yarım saat süren ziyaretlerinin ardından basına açıklama yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Denktaş’ı çok iyi gördüklerini, kendisine saygı sunuşlarını dinleyip başıyla mesaj verdiğini söyledi.

Bozkır, Denktaş’a acil şifalar ve uzun ömürler dileyerek, “Kuzey Kıbrıs’ta, Türk siyasetinde bu kadar büyük simge olmuş birinin bu kadar büyük sevgiyle karşılanması doğaldır. Kendisine içten saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Volkan Bozkır, YDÜ Hastanesi’ne takdirlerine, Serdar Denktaş’a da sevgilerini ifade etti.

BOZKIR ZİYARETÇİ DEFTERİNİ DE İMZALADI

Bozkır, YDÜ Hastanesi’nde Denktaş için açılan ziyaretçi defterine “KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, çok değerli büyüğümüz Sayın Rauf R. Denktaş’ı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan ve Üyeleri olarak ziyaret etmekten büyük bir onur duyduk. Kendisine acil şifalar diliyor, saygılarımızı sunuyoruz” diye yazdı.

OKTAY EKŞİ

Heyette yer alan ve hastaneye heyetten biraz daha erken gelen CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Serdar Denktaş ve doktorlarla sohbet etti ve yaşayan Türk tek lideri diye tanımladığı Rauf Denktaş’ın kendisi için büyük bir değer olduğunu söyledi.

Ekşi, hayatı boyunca birçok badire atlatan Denktaş’ın, sağlık sorunlarını da atlatacağına inandığını dile getirdi.

TBMM heyeti hastanenin ardından Boğaz Şehitliği’ne hareket etti. Konuk heyet bu akşam Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün Mercure Otel’de onurlarına vereceği akşam yemeğine katılacak.

Heyet yarın sabah 07.00’de KKTC’den ayrılacak.