TBMM HEYETİ BUGÜN KKTC’YE GELİYOR

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan, AKP Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında bir heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak amacıyla bugün KKTC’ye geliyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında KKTC’ye gelmesi beklenen TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, temaslarına yarın başlayacak.

Heyet, yarın Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na ve Boğaz Şehitliği’ne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

Heyet yarın ayrıca Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek.

Heyet, Cumhuriyet Meclisi’nden ilgili komiteyi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da ziyaret edecek.