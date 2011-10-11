TBMM Dışişleri Komiyonu Başkanı Bozkır.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Temmuz 2012’de Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek olması konusunda “"Bizim tanımadığımız bir

ülkeyle,

(dönem başkanı oldu) diye bir ilişki içine girmemiz mümkün değildir" dedi.

Bozkır, dönem başkanlığı nedeniyle adada pek çok toplantının gerçekleşeceğini ancak Türkiye'den herhangi bir siyasetçinin, herhangi bir bürokratın, herhangi bir sivil toplum temsilcisinin, Türkiye'nin

tanımadığı bu ülkedeki bu toplantılara katılmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili, Rum Kesimi'nin dönem başkanlığını devralmasıyla ilişkilerin donma noktasına geleceğini, "Bu görünen bir köydür ve kılavuza ihtiyaç yoktur" sözleriyle değerlendirdi.

Bozkır, Fransa Devlet Başkanı Nicholas Sarkozy'nin son söylemlerini anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, İtalyan, Ortadoğu'da Barış Merkezi'nin (CIPMO) Türkiye'de toplumun değişimi ve gelişimiyle ilgili düzenlediği konferansa katılmak için geldiği Milano'da, AA

muhabirine, Türk dış politikasında öne çıkan gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin geçen hafta Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında Türkiye hakkında sarf ettiği sözler hatırlatılan Bozkır, "Fransa Devlet Başkanının, Türkiye-Fransa ilişkilerinin

öneminden bihaber bir şekilde hem ekonomik ilişkilerin gayet mükemmel olduğu bir dönemde hem de Türkiye ile Fransa arasında bu kadar yıllık geçmişe dayanan iyi ilişkiler varken ve iki ülkenin gerek

Türkiye'nin yaşadığı bölgede, gerek dünyada, çok önemli ortak çıkarları varken, sergilediği bu tutumu anlamakta güçlük çekiyordum ve halen de güçlük çekiyorum" dedi.

Her ülkenin kendi iç siyasetinin gerektirdiği bazı nedenlerin olabileceğini dile getiren Bozkır, "Fransa'da devlet başkanlığı seçimlerine gidiliyor olması da Sarkozy'nin en son davranışının izahı olarak

görülebilir" diye konuştu.

Devlet adamlığı ile siyaset adamlığı arasındaki farkın böyle noktalarda çıktığını belirten Volkan Bozkır, devlet adamlarının, iç siyasetteki oy kaygısıyla yıllardır iyi ilişkiler içinde olunan ve gelecekte de

çok önemli ilişkiler içinde olunacak ülkelere bu şekilde davranış biçimine girmeyeceklerini savundu. Bozkır, bunun sadece, geçmişini tehlikede gören ve kısır politikalardan medet arayan politikacılara

mahsus olduğunu ifade etti.

"O açıdan ben, Sarkozy'nin uzun zamandan beri Türkiye ile ilgili sürdürdüğü politikayı gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Son davranışını da ilişkilerde yara açacak boyutta görüyorum" diyen TBMM

Dışişleri Komisyonu Başkanı, Fransa'da gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, Türkiye-Fransa ilişkilerinin önemine vakıf ve iki ülke ilişkilerini daha ileriye götürmek isteyecek kişilerin

Fransa'nın başına gelmesini ümit ettiğini söyledi.

Fransa'da, Türkiye ile ilişkilerin öneminin bilincinde çok sayıda insan bulunduğundan söz eden Bozkır, Fransa'nın başına kimin geleceğinden çok Türkiye-Fransa ilişkilerini kimin daha ileriye

götüreceğinin önemli olduğunu vurguladı ve kararın Fransız halkının vereceğini belirtti.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, sanki ada bölünmemiş gibi, tüm adayı temsil ediyormuş gibi Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasını büyük bir hata olarak niteleyen Bozkır, "O hatanın sonuçları, sözde Kıbrıs

Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamını temsilen üye olduğu günden beri karşımıza çıkıyor" dedi.

Bozkır, AB'nin de bugün durumun farkında olduğunu ve bunun getirdiği sıkıntıları yaşadığını ancak elinden de birşey gelmediğini ifade ederek, AB'nin bugünkü sisteminde, oybirliğiyle cereyan eden

karar mekanizmalarında, tek bir üyenin oyunun, bütün bir süreci engellemeye imkan verdiğini hatırlattı.

Volkan Bozkır, Rum yönetiminin 2012'nin ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı'nı alacak olması nedeniyle, kendilerinin, herkesin bildiği ancak kimsenin görmek istemediği bir tabloyu ortaya çıkardığını

dile getirdi.

"Bizim tanımadığımız bir ülkeyle, (dönem başkanı oldu) diye bir ilişki içine girmemiz mümkün değildir" diyen Bozkır, dönem başkanlığı nedeniyle adada pek çok toplantının gerçekleşeceğini ancak

Türkiye'den herhangi bir siyasetçinin, herhangi bir bürokratın, herhangi bir sivil toplum temsilcisinin, Türkiye'nin tanımadığı bu ülkedeki bu toplantılara katılmasının söz konusu olamayacağını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili, Rum Kesimi'nin dönem başkanlığını devralmasıyla ilişkilerin donma noktasına geleceğini, "Bu görünen bir köydür ve kılavuza ihtiyaç yoktur" sözleriyle değerlendirdi.

Bozkır, Türkiye'nin 2012 Temmuz'undan önce adada çözümün bulunması ve ilişkilerin daha rahat bir ortamda yürümesi yönünde AB'ye çağrı yaptığını da aktardı.

ŞIMARTILMIŞ ÇOCUĞUN KAPRİSLERİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Avrupalı yetkililerle yaptıkları temaslarda bu konuda alınan geri bildirimlerin sorulmasına da şu yanıtı verdi:

"Söylenilen siz büyük ülkesiniz, Güney Kıbrıs da küçücük bir ülke. Yani siz büyük ülke olarak onları affedin. Onların kusuruna bakmayın. Bu tip siyasi, diplomatik ilişkilerde, büyük ülke, küçük ülke

diye bir kavram yoktur. Burada prensipler vardır. Tanımadığınız bir ülkeyi, tanımıyorsanız, tanımıyorsunuzdur. AB, Türkiye ile ilişkilerindeki çıkarları, bir üyesinin tamamen mantık dışı ve bir yerde

şımartılmış bir çocuğun kaprisleri edasında kabullenmeye devam ettiği takdirde bu çıkar kaybını da göze alacaktır. Başka da bir netice göremiyorum."