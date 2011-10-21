TBMM Dışişleri Komisyonu KKTC'ye Geliyor

TBMM Dışişleri Komisyonu’ndan AKP Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında bir heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak amacıyla pazar günü KKTC’ye geliyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, pazartesi günü Dr.Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine, Lefkoşa Atatürk Anıtı’na ve Boğaz Şehitliği’ne çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Heyet aynı gün Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek. Heyet, Cumhuriyet Meclisi’nden ilgili komiteyi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça’yı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da ziyaret edecek.