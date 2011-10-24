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TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Anıttepe ve Atatürk Anıtı’na çelenk

KKTC’ye gelen Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki

TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Anıttepe ve Atatürk Anıtı’na çelenk

KKTC’ye gelen Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki

24 Ekim 2011 Pazartesi 11:20
TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinden, Anıttepe ve Atatürk Anıtı’na çelenk
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KKTC’ye gelen Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine ve Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer’in davetlisi olarak, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Volkan Bozkır başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Dr. Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine ve Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Anıttepe’de saat 09.45’de, ardından da saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törenler, çelenklerin konulmasının ardından saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterlerinin imzalanmasıyla tamamlandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Anıttepe Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Önder Dr Fazıl Küçük, kahraman Kıbrıs Türk halkının dirayetli önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaretimiz vesilesiyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü’nün egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeledeki üstün hizmetleriniz ve liderliğinizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, talihi ve ahali sorumluluklarının bilinciyle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun”. Bozkır, Atatürk Anıtı önündeki törende ise anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atam; TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti olarak hak ve özgürlükleri için ilke ve inkılaplarından aldığı güçle mücadele veren Kıbrıs Türkü’nün anlamlı eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Ölümsüz eserin Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinde ahdi ve tarihi vecibelerini yerine getirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor ve manevi huzurunda ve aziz hatıran önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun”.

Son Güncelleme: 24.10.2011 11:20
Anahtar Kelimeler:
TBMMKktcVolkanBozkırAnıttepeÇelenk
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