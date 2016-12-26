Tazmanya’da Dev Fok Balığı Arabayı Ezdi

"Mr Lou-Seal" adı verilen fokun, okyanusa kilometrelerce uzaklıkta işlek bir yol kenarına nasıl geldiği henüz bilinmiyor.

Olay, Noel tatilindeki Avustralya’da günün konusu haline geldi. Binlerce kişi, sosyal medyada sigorta şirketinin bu tür alışılmadık bir hasarı karşılayıp karşılamayacağını tartışıyor.