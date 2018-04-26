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Tayvanlı Uyuşturucu Kaçakçılarına Endonezya\'da İdam Cezası

Ankara, 26 Nisan 18 (.):  Endonezya mahkemesi uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan 8 Tayvanlıya idam cezası verdi.

Tayvanlı Uyuşturucu Kaçakçılarına Endonezya\'da İdam Cezası

Ankara, 26 Nisan 18 (.):  Endonezya mahkemesi uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan 8 Tayvanlıya idam cezası verdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Tayvanlı Uyuşturucu Kaçakçılarına Endonezya\'da İdam Cezası

Ankara, 26 Nisan 18 (.):  Endonezya mahkemesi uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan 8 Tayvanlıya idam cezası verdi.

Başkent Cakarta’nın güneyindeki bölge mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla yargılanan Tayvan vatandaşı 8 kişi hakkında idam cezası hükmü açıkladı. Sanıklar için herhangi bir hafifletici neden olmadığı ve suçlarının mahkemede kanıtlandığı bildirildi. 

Polisin haziran ayında düzenlediği operasyonlarda yakalanan 8 Tayvanlı, ele geçirilen 1 ton uyuşturucu maddeyi Endonezya\'ya getirmekle suçlanıyordu.

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Söz konusu operasyonda suç örgütünün lideri olduğu belirtilen bir kişi ölü olarak ele geçirilmişti.

Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede aldığı sert önlemlerle tanınıyor. Yasalara göre, üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014 yılında göreve geldiğinden bu yana uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş 28 kişi idam edildi.

Endonezya\'da 2015’te iki Avustralya vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığından idam edilmesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de durma noktasına getirmişti.

(AA/GÖZ/GUR)

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