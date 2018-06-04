Tayvan’da askeri tatbikatta F-16 kayboldu

Tayvan’da düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatında bir F-16 savaş uçağı ile irtibatın kesildiği belirtildi.

Tayvan Hava Kuvvetleri, her yıl düzenlenen Han Kuang askeri tatbikatında bir F-16 uçağının kaybolduğunu açıkladı.

Hava kuvvetleri açıklamasında, Keelung şehrindeki dağlık arazi yakınlarında uçtuğu sırada F-16’yla irtibatın kesildiği belirtildi.

Açıklamada, havalandıktan 34 dakika sonra kaybolan tek kişilik uçağın pilotu Wu Yen-ting’e ulaşmak için tüm imkanların kullanıldığı ifade edildi.

Tayvan’da her yıl düzenlenen ve bugün başlayan Han Kuang askeri tatbikatı 5 gün sürecek. Tüm askeri alanları kapsayan tatbikat çerçevesinde bilgisayar destekli savaş oyunları, yangın tatbikatları düzenleniyor.