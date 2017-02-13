Tayvan’da Soğuk Hava 154 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Tayvan'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası 154 kişinin ölümüne neden oldu.

Pekin, 13 Şubat 17 : Tayvan'da son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası 154 kişinin ölümüne neden oldu.

"Liberty Times" gazetesinin haberine göre, 9 Şubat’tan bu yana etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 154’e yükseldi.

Son 44 yılın en soğuk günleri yaşanan adada soğuk hava dalgasından en çok etkilenenler, yaşlılar ile kalp, akciğer, yüksek tansiyon ve diyabet hastaları oldu.

Ülkenin kuzey kesimlerinde hava sıcaklığının 10-12 derece azalarak, 6 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

Merkezi Meteoroloji Bürosu, soğuk havanın gelecek haftaya kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

(AA/RU/GUR)