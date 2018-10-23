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Tayvan\'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Pekin, 23 Ekim 18 : Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Tayvan\'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Pekin, 23 Ekim 18 : Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

23 Ekim 2018 Salı 07:02
Tayvan\'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Pekin, 23 Ekim 18 : Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezi\'nin tespitine göre, Hualien’de kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin derinliği 31,3 kilometre olarak ölçüldü. 
Yeni Taipei, Yilan, Taichung bölgelerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
(AA/AK/HÖ)

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