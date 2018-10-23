Tayvan\'da 6 Büyüklüğünde Deprem





Pekin, 23 Ekim 18 : Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezi\'nin tespitine göre, Hualien’de kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin derinliği 31,3 kilometre olarak ölçüldü.Yeni Taipei, Yilan, Taichung bölgelerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.(AA/AK/HÖ)