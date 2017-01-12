Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ocak 2017 Perşembe 07:38

TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR

Tayvan, 2025 yılına kadar tüm nükleer tesislerini kapatacak.

TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
TAYVAN NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR

Tayvan, 2025 yılına kadar tüm nükleer tesislerini kapatacak.

Şinhua ajansının haberine göre, Tayvan parlamentosunda "Elektrik sanayisinde kanun değişikliği tasarısı" görüşüldü.

Parlamento, en geç 2025 itibariyle tüm elektrik santrallerinin kapatılmasını öngören yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti. Yetkililer, halen faaliyet gösteren dört nükleer reaktör ve çevresindeki radyoaktif atıkların temizlenmesine ilişkin son çalışmaların hızla başlatılacağını açıkladı.

Kanuna göre, 6 ile 9 yıl arasında nükleer enerjinin yerine teşvik edilecek yeşil enerji projelerinin planlaması, ulaştırması ve pazarlamasına ilişkin teşvikler hayata geçirilecek. Bu kapsamda elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçmek için "fiyat istikrar fonu" kurulacak.

Tayvan, mevcut durumda elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 16,3'ünü nükleerden sağlıyordu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TayvanSantralNükleer
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ
"İNGİLTERE'DEN KIBRIS İÇİN TAM DESTEK" "İNGİLTERE'DEN KIBRIS İÇİN TAM DESTEK"
O ÜLKEDE.. YOKSULA GENELEV PARASI DEVLETTEN! O ÜLKEDE.. YOKSULA GENELEV PARASI DEVLETTEN!
Türkiye'ye 100 milyar dolar geliyor Türkiye'ye 100 milyar dolar geliyor
İngiltere Hastanelerinde Her Yıl Yüzlerce Hasta Açlıktan Ölüyor İngiltere Hastanelerinde Her Yıl Yüzlerce Hasta...
Uçağa Yıldırım Düştü! Futbolcular.. Uçağa Yıldırım Düştü! Futbolcular..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

KIBRIS MÜZAKERELERİNDE KRİTİK CENEVRE ZİRVESİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den...

Haberi Oku