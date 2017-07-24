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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

Tayvan'ın Tütsü Yakılmasını Sınırlama Girişimi Protesto Edildi

Tayvan'ın dini törenlerde tütsü ve kağıt para yakılmasını sınırlama girişimi, en az 10 bin kişi tarafından protesto edildi.

Tayvan'ın Tütsü Yakılmasını Sınırlama Girişimi Protesto Edildi
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TAİPEİ'DEKİ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE EN AZ 10 BİN KİŞİ KATILDI

Tayvan'ın dini törenlerde tütsü ve kağıt para yakılmasını sınırlama girişimi, en az 10 bin kişi tarafından protesto edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Taipei yönetiminin "hava kirliliğiyle mücadele" kapsamında dini törenlerde tütsü, maytap ve kâğıt para yakılmasını sınırlama girişimini protesto etmek amacıyla aralarında 100 tapınaktan temsilcilerin de bulunduğu 10 bin kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Başkent Taipei'deki yürüyüşe katılan Taoistlerden 34 yaşındaki Joyce Wu, yönetimin girişimine ilişkin, "Tanrılar, bizim ibadetimizi ancak tütsü yakarsak hissedebilir. Ben köyde büyüdüm. Nasıl oluyor da hasta değil sağlıklıyım? Bence araba ve fabrikalar hava kirliliğinin asıl sebebi." dedi.

Taipei yönetiminden yapılan açıklamada ise hava kirliliğinin azaltılması amacıyla bu ritüellerin yasaklanmayacağını fakat gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilmişti.

Geçen yıl 9 günlük hac döneminde yapılan ölçümlerde, Taipei'de hava kirliliği konsantrasyonlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün emniyet seviyelerini 60 kez aştığı tespit edilmişti.

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