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Tayvan, Çin Açıklarında Askeri Tatbikat Yapıyor

Tayvan, Çin'e birkaç kilometre mesafedeki Cinmın Adası'nda askeri tatbikat düzenledi.Cinmın Savunma Komutanlığı, tatbikatta Tayvan donanmasının özel eğitimli dalgıç komando birliğinin, Tayvan Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına yönelik kabiliyetlerini ortaya koyduğunu açıkladı.

Tayvan, Çin Açıklarında Askeri Tatbikat Yapıyor

Tayvan, Çin'e birkaç kilometre mesafedeki Cinmın Adası'nda askeri tatbikat düzenledi.Cinmın Savunma Komutanlığı, tatbikatta Tayvan donanmasının özel eğitimli dalgıç komando birliğinin, Tayvan Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına yönelik kabiliyetlerini ortaya koyduğunu açıkladı.

26 Ocak 2016 Salı 16:22
Tayvan, Çin Açıklarında Askeri Tatbikat Yapıyor
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Tayvan, Çin Açıklarında Askeri Tatbikat Yapıyor


Tayvan, Çin'e birkaç kilometre mesafedeki Cinmın Adası'nda askeri tatbikat düzenledi.Cinmın Savunma Komutanlığı, tatbikatta Tayvan donanmasının özel eğitimli dalgıç komando birliğinin, Tayvan Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasına yönelik kabiliyetlerini ortaya koyduğunu açıkladı.

Çin, Tayvan'da 16 Ocak'taki genel seçimleri muhalefetteki Demokratik İlerleyiş Partisi'nin (DPP) kazanmasının ardından bölgede tatbikat düzenlemişti.

Tayvan'ın bundan kısa bir süre sonra yaptığı tatbikat, kendisini Çin'in tehditlerine karşı korumaktaki kararlılığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Tayvan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin ana kıtasındaki mücadelenin sonunda kuruldu. O dönem, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin Milliyetçi Partisi (KMT) arasındaki çatışmayı kaybeden taraf olan KMT mensupları Tayvan Adası'na yerleşerek yeni bir siyasi yapı kurdu. Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ın Çin'in doğal bir parçası ve egemenlik alanı olduğu konusundaki ısrarını sürdürürken, Tayvan'da uzun yıllar tek parti yönetimi olarak iktidarı elinde bulunduran KMT, ne Çin'in egemenliği altına girerek ne de bağımsızlık yanlısı bir söylem geliştirerek Çin ile dengeli bir politika izlemeyi tercih etti.

KMT'nin, 1949'dan 1980'lerin ortalarına kadar süren tek parti iktidarının ardından başlatılan demokratik süreç, hem Tayvan içinde hem de Çin ile ilişkilerde yeni bir dönemi başlattı. Bu süreçte 1986 yılında kurulan DPP, "bağımsızlık" yanlısı politikalarla öne çıktı.DPP'nin 2000 ve 2004 yıllarında iki kez başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Tayvan-Çin ilişkileri en gergin dönemini yaşadı. Ancak bu iki dönemde KMT'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olması nedeniyle başkan, söylem dışında etkili politikalar üretemedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ın özellikle DPP'nin "bağımsızlık" söylemine ve bu söylemi hayata geçirmeye dönük her türlü girişime, "askeri harekat" dahil olmak üzere karşılık verme konusundaki kesin tavrı biliniyor      






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Anahtar Kelimeler:
TayvanÇin Açıklarında Askeri Tatbikat Yapıyor
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