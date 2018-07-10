banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96538
ALTIN
189.527
DOLAR
4.6990
STERLİN
6.2423
EURO
5.5072
Sahte paraya hapis cezası
SAHTE PARAYA HAPİS CEZASI
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
SERİ TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Hermane Hepatit-B hastası
HERMANE HEPATİT-B HASTASI
banner282
Flaş Haber
Hermane Hepatit-B hastası
Kapat

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların tümü kurtarıldı

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların tümü kurtarıldı

10 Temmuz 2018 Salı 13:27
Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların tümü kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 12 çocuğun tamamı günler süren çabalar sonucunda kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri çocukları mağaradan çıkarmak üzere başlattıkları tahliye operasyonunun 3. günününde dört çocuğu daha güvenle dışarı çıkarmayı başardı.Böylece önceki gün, dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 12 çocuk kurtarılmış oldu. Mağarada sadece antrenör kaldı.

Kurtarma çalışmalarını koordine eden Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, yerel saatle 10.00'da başlayan, 19 dalgıcın katıldığı operasyonun son safhasında geride kalan 4 çocuk ve antrenörlerinin dışarı çıkarılmasının amaçlandığını bildirmişti.

Vali Narongsak, "Eğer olağanüstü bir durum yaşanmazsa 4 çocuğun ve antrenörlerinin içeride onlara eşlik edecek doktor ve 3 deniz komandosuyla dışarı çıkarılmasını umuyoruz." demişti.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

 

banner288
Son Güncelleme: 10.07.2018 17:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar
Nikaragua'daki hükümet karşıtı protestolar
Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi
Netanyahu yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi
AB ve NATO'dan iş birliğine yönelik ortak bildiri
AB ve NATO'dan iş birliğine yönelik ortak bildiri
Almanya’da Neo-nazi Terör Örgütü Davasında Yarın Karar Günü
Almanya’da Neo-nazi Terör Örgütü Davasında Yarın Karar Günü
Boşnakların Dinmeyen Acısı “srebrenitsa”
Boşnakların Dinmeyen Acısı “srebrenitsa”
AB'nin nüfusu 512,6 milyon oldu
AB'nin nüfusu 512,6 milyon oldu
Ab'den Trump'a
Ab'den Trump'a "dostlarının Kıymetini Bil" Çağrısı
NATO zirvesi, aralarında Türk helikopterlerin de bulunduğu 20 askeri helikopterin hava gösterisiyle başlayacak
NATO zirvesi, aralarında Türk helikopterlerin de bulunduğu 20 askeri helikopterin hava gösterisiyle başlayacak
Güney Kore Devlet Başkanı Hindistan'da
Güney Kore Devlet Başkanı Hindistan'da
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari İfadeye Çağrıldı
Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari İfadeye Çağrıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim