Tayland’da mağarada mahsur kalan çocukların tümü kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 12 çocuğun tamamı günler süren çabalar sonucunda kurtarıldı.



Kurtarma ekipleri çocukları mağaradan çıkarmak üzere başlattıkları tahliye operasyonunun 3. günününde dört çocuğu daha güvenle dışarı çıkarmayı başardı.Böylece önceki gün, dün ve bugünkü operasyonlarda mağaradan toplam 12 çocuk kurtarılmış oldu. Mağarada sadece antrenör kaldı.



Kurtarma çalışmalarını koordine eden Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, yerel saatle 10.00'da başlayan, 19 dalgıcın katıldığı operasyonun son safhasında geride kalan 4 çocuk ve antrenörlerinin dışarı çıkarılmasının amaçlandığını bildirmişti.



Vali Narongsak, "Eğer olağanüstü bir durum yaşanmazsa 4 çocuğun ve antrenörlerinin içeride onlara eşlik edecek doktor ve 3 deniz komandosuyla dışarı çıkarılmasını umuyoruz." demişti.



Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.



Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.



