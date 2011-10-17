Tayland'da Dünyayı ağlatan felaket!

Üç aydır etkili olan seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'den fazla olduğu açıklandı.





Ülkedeki ev ve iş yerleri kullanılamaz hale gelirken, halk, evlerini terkederek sığınma noktalarına taşındı. Ordunun ise sel sularını durdurmak için ülkenin dört bir yanına kum torbası döşediği belirtiliyor.



Tayland Merkez Bankası, sellerin verdiği zararın ilk belirlemelere göre 60 milyar ila 80 milyar Tayland bahtı (1,9 ila 2,6 milyar dolar) arasında olduğunu açıklamıştı. Tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Tayland'da 77 kentten 30'u sular altında kaldı; ülke genelinde 2 milyondan fazla kişi etkilendi ve en az 700 bin ev hasar gördü.



Tayland'da şiddetli yağışların kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Berker Mehmet Korkmaz