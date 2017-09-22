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22 Eylül 2017 Cuma 08:26

Tayland'daki Bombalı Saldırıda 4 Asker Öldü

Tayland'ın güneyinde yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Tayland'daki Bombalı Saldırıda 4 Asker Öldü
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Hat Yai, 22 Eylül 17 : Tayland'ın güneyinde yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Albay Mana Daechawarit, Pattani bölgesinde sabah devriyesindeki askerlerin içinde bulunduğu kamyoneti hedef alan saldırıda, 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 korucu ve bir sivilin yaralandığını söyledi.

Tayland'ın güneyinde 2004 yılından bu yana ayrılıkçı Müslüman direnişçilerin eylemler düzenlediği Yala, Pattani ve Narathiwat bölgelerinde 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA/ÖZ/GÜL)

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