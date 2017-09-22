Tayland'daki Bombalı Saldırıda 4 Asker Öldü

Tayland'ın güneyinde 2004 yılından bu yana ayrılıkçı Müslüman direnişçilerin eylemler düzenlediği Yala, Pattani ve Narathiwat bölgelerinde 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Albay Mana Daechawarit, Pattani bölgesinde sabah devriyesindeki askerlerin içinde bulunduğu kamyoneti hedef alan saldırıda, 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 korucu ve bir sivilin yaralandığını söyledi.