Tayland\'da Deng Humması Vakaları...7 Ayda 45 Kişi Öldü





Ankara, 7 Ağustos 18 : Tayland\'da 7 ayda 45 kişi deng hummasından hayatını kaybetti.Epidemiyoloji Kurumunun (MoPH) yayımladığı rapora göre, bu yıl 30 Temmuz\'a kadar yapılan araştırmalarda, 77 bölgede toplam 37 bin 793 deng humması vakası tespit edildi.Raporda, vakaların 45\'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.Ülkede yağmur sezonunun başlamasıyla deng humması virüsü taşıyan sineklerin sayısı artıyor.DENG HUMMASIDeng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.(AA/DOĞ/ÖK)