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Tayland\'da Dang Humması 92 Can Aldı

10 AYDA 70 BİNDEN FAZLA DANG HUMMASI VAKASINDA 92 KİŞİ ÖLDÜ

Tayland\'da Dang Humması 92 Can Aldı

10 AYDA 70 BİNDEN FAZLA DANG HUMMASI VAKASINDA 92 KİŞİ ÖLDÜ

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Tayland\'da Dang Humması 92 Can Aldı
10 AYDA 70 BİNDEN FAZLA DANG HUMMASI VAKASINDA 92 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara, 5 Kasım 18 : Tayland\'da yıl başından bu yana 92 kişi dang hummasından hayatını kaybetti.

Tayland Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 aylık sürede 77 bölgede 70 bin 146 dang humması vakası görüldü. Bu vakaların 4 bini son iki haftada tespit edildi.

Son iki haftada 8 kişi dang hummasından yaşamını yitirdi, 10 aylık sürede ise ülke genelinde toplam 92 kişi öldü.

Bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığı ifade edildi. 

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. 

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

(AA/RU/ŞEB)
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