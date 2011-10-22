Tayland’da iki Kıbrıs battı

Tayland’ın iki aylık başbakanı Yingluck Şinavatra, Bangkok’taki bentlerin kapaklarının açılacağını açıkladı.

Ülkedeki 50 yılın en büyük sel felaketinde neredeyse iki Kıbrıs büyüklüğündeki alan sulara gömüldü.SON 50 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Tayland’ın iki ay önce göreve gelen başbakanı Yingluck Şinavatra, dün Bangkok’un sular altında kalması üzerine riskli bir karar alarak kontrollü bir şekilde kentteki tüm bentlerin kapaklarının açılarak suyun daha da yükselmesine izin vereceklerini açıkladı.

Böylece suyun denize ulaşması amaçlanıyor. Başbakan, “Bangkok’ta yaşayanlar önlem olarak daha yüksek yerlere taşınmalı. Bu bir hazırlık” dedi. Ancak 12 milyonluk şehirde halk hem bıkkın hem çaresiz, hükümeti koordineli olmamakla suçluyor.

Tayland ekonomisinin yaklaşık yüzde 40’ını başkent Bangkok oluşturduğu için hükümet başkenti korumak için büyük çaba harcıyor. 342 kişi öldü 800 bin ev yıkıldı SELDEN başkentin dışında Tayland’ın 77 kentinin 27’si etkilendi. 1.6 milyon hektarlık arazi (Kıbrıs’ın iki katı kadar bir alan) su altında kaldı.

Ulusal Felaket Koruma Merkezi’nin açıklamasına göre, selde 342 kişi öldü, 2.4 milyon kişi selden etkilendi, 800 bin ev yıkıldı.