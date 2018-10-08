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Tayland Ve Afganistan’da Çatışma

Tayland Ve Afganistan’da Çatışma

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:55
Tayland Ve Afganistan’da Çatışma

TURİSTLER VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Tayland ve Afganistan’da çıkan silahlı çatışmalarda 9 kişi öldü.

Tayland’da silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 2 turist hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, başkent Bangkok'ta bir alışveriş merkezi yakınında silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını belirterek, çıkan çatışmada bir Hint ve bir Laoslu turistin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, çatışmada 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFGANİSTAN'DA 7 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan kentinin Kuş Tepe ilçesine Taliban militanlarının saldırması sonucu 7 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Cüzcan Emniyet Amiri Kamaluddin Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Kuş Tepe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yaver, 10 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 13 polisin öldüğü iddia edildi.

 

 

Son Güncelleme: 08.10.2018 16:59
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