banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96717
ALTIN
188.557
DOLAR
4.5103
STERLİN
6.0427
EURO
5.3254
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
Sahte öğrenci kaydı
SAHTE ÖĞRENCİ KAYDI
Baldızına tecavüz etti
BALDIZINA TECAVÜZ ETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

Tayland'ın Güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü

Tayland'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü.

Tayland'ın Güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü

Tayland'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:39
Tayland'ın Güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü

Tayland'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü.

Polis yetkilileri, Yala bölgesinde bir evde toplanan 5 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Ölenlerin vücutlarında ve kafalarında çok sayıda kurşun izi bulunduğunu belirten polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyinde yer alan Narathiwat bölgesinde de cuma günü nehirde altın arayan 4 köylü vurularak öldürülmüştü.

banner277

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle, Songkhla eyaletinin Malayca konuşulan beş yöresinde 1980'lerin sonunda direniş hareketi ortaya çıkmıştı.

Söz konusu akım, 2004'te alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.

 

banner288
Son Güncelleme: 11.06.2018 16:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Başbakanı Conte Nato'nun Rusya'ya Yönelik
İtalya Başbakanı Conte Nato'nun Rusya'ya Yönelik "kati Prensip Ve İhlalden Caydırıcılık İle Diyalog" Yaklaşımını Doğru Bulduklarını Söyledi
Ab Sığınmacılara İhtiyaçları Olan Bakımın Sağlanması Çağrısında Bulundu
Ab Sığınmacılara İhtiyaçları Olan Bakımın Sağlanması Çağrısında Bulundu
Saç Rengini 100'den Fazla Gen Etkiliyor
Saç Rengini 100'den Fazla Gen Etkiliyor
Hindistan'da Aşırı Yağış 13 Can Aldı
Hindistan'da Aşırı Yağış 13 Can Aldı
“ab Üyesi Olmayan Nato Üyeleri Askeri Hareketlilik Bütçesinden Faydalanamayacak
“ab Üyesi Olmayan Nato Üyeleri Askeri Hareketlilik Bütçesinden Faydalanamayacak"
Ünlü dizi oyuncusu hayatını kaybetti!
Ünlü dizi oyuncusu hayatını kaybetti!
“Grip Oteli“nde Konaklayana 3 Bin 500 Dolar"
“Grip Oteli“nde Konaklayana 3 Bin 500 Dolar"
Tarım Bakanına Göre Fransa'da Tarım Çalışanlarının Eylemi Yasa Dışı
Tarım Bakanına Göre Fransa'da Tarım Çalışanlarının Eylemi Yasa Dışı
Dünyada 152 Milyon Çocuk Okul Yerine İşe Gidiyor...
Dünyada 152 Milyon Çocuk Okul Yerine İşe Gidiyor...
Brezilya'da 7 Ceset Bulundu!
Brezilya'da 7 Ceset Bulundu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim