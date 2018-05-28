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Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı

Tayland'da tarlasındaki ekinleri korumak için çabalayan adam, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı

Tayland'da tarlasındaki ekinleri korumak için çabalayan adam, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 23:50
Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı

Tayland'da Vahşi Fillerin Saldırısı Can Aldı

Tayland'da tarlasındaki ekinleri korumak için çabalayan adam, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Tayland'ın Thong Pha Phum bölgesinde, ekinlerini hayvanlardan korumaya çalışan köylülerden 54 yaşındaki Thamsin Ratananupappot, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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TARLAYI KORUMAK İSTERKEN FİLLERE YAKALANDI

Görgü tanıkları, tarlalarına girmeye çalışan yaklaşık 30 filden oluşan sürüyü ekinlerden uzak tutmaya çalışan gruptan Thamsin'in, hızlı koşamayarak fillere yakalandığını belirtti.

Göğsünden aldığı darbeyle ağır yaralanan Thamsin'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

HER GECE FİLLER İÇİN NÖBETTELER

Thamsin'in eşi Chayanant Ratananupappot, eşinin ve diğer köylülerin geçen ay boyunca neredeyse her gece fil sürülerini köylerinden uzak tutmak için sapan kullandığını, yöre sakinlerinin çiftliklerinden çıkmaya korktuğunu söyledi.

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