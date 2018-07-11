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Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocukların Sağlık Durumu İyi!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Halk Sağlığı Müfettişi Thongchai Lertwilairatanapong, çocukların ve antrenörün mağarada mahsur kaldıkları iki haftalık sürede aç kaldıklarını ancak su bulabildiklerini ve "kendilerine iyi baktıklarını" söyledi.

Mağaradan damlayan yağmur sularını içebildikleri için susuz kalmayan çocukların açlık nedeniyle ortalama 2'şer kilo kaybettiklerini ifade eden Thongchai, dün çıkarılan 4 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörde hafif akciğer enfeksiyonu tespit edildiğini, ilk gruptaki 2 çocukta da aynı rahatsızlığa rastlandığını, bu durumdaki hastalara 7 gün ilaç tedavisi uygulanacağını bildirdi.

Tayland Başabakanı Prayuth Çan-oça, televizyondan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonuna katılanlar ile yurt içinden ve yurt dışından moral destek veren herkese teşekkür etti.

Kurtarma çalışmalarında oksijen tüplerini yenilerken hayatını kaybeden eski deniz komandosu Saman Kunan'ı anan Prayuth, "Onuru, fedakarlığı ve hatırası her zaman kalplerimizde yaşayacak." dedi. 

Öte yandan, içerde mahsur kalan çocukların sağlık kontrollerini yapan ve mağaradan çıkan son kişi olan Avustralyalı Doktor Richard Harris'in babasının vefat ettiği kaydedildi.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.
 


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Son Güncelleme: 11.07.2018 14:58
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