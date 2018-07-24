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Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklar Kişiş Adayı Olacak...

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 11'i, Budist keşiş adayı olmaya hazırlanıyor.

Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklar Kişiş Adayı Olacak...

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 11'i, Budist keşiş adayı olmaya hazırlanıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Tayland'da Mağaradan Kurtarılan Çocuklar Kişiş Adayı Olacak...

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 11'i, Budist keşiş adayı olmaya hazırlanıyor.
Chiang Rai Valisi ParchonPratsakul, 11 ila 16 yaşlarındaki 11 çocuğun, Chiang Rai dağındaki bir Budist tapınağında yarın düzenlenecek törende "kutsanacaklarını" belirtti.
Pratsakul, çocukların törene saçları kazınmış ve geleneksel turuncu kıyafetlerle katılacağını ve keşiş adayı olacaklarını kaydetti. 
Çocukların 25 yaşındaki antrenörleri ise törende keşiş olarak yer alacak. 
Takımın 12. üyesi, Budist olmadığı için törende yer almıyor. 
Yarınki törenin ardından bölgedeki farklı tapınaklara dağılacak çocuklar, 4 Ağustos'a kadar "ruhlarını temizlemek için" meditasyon yapacak, dua edecek ve günlük işlere yardımcı olacak.   
Başkeşiş PhraKhruPrayutjetiyanukarn, "Çocukların Buda öğretisini uygulayarak barış, güç ve bilgelik bulmalarını umuyorum." dedi.
Çocuklar ve antrenörleri, 23 Haziran'da ThamLuangNangNon Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı. 

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:01
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