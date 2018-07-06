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Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocukları Kurtarma Ekibinden Bir Dalgıç Hayatını Kaybetti

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar yürüten kurtarma ekibinden bir dalgıç hayatını kaybetti.

Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocukları Kurtarma Ekibinden Bir Dalgıç Hayatını Kaybetti

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar yürüten kurtarma ekibinden bir dalgıç hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2018 Cuma 08:36
Tayland'da Mağarada Mahsur Kalan Çocukları Kurtarma Ekibinden Bir Dalgıç Hayatını Kaybetti

Tyland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar yürüten kurtarma ekibinden bir dalgıç hayatını kaybetti.
Kurtarma çalışmalarını yürüten Tayland deniz komandolarının komutanı Arpakorn Yookongkaew, çalışmalara gönüllü olarak katılan eski deniz komandosu Saman Gunan'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yookongkaew, dalgıcın gece görevi sırasında kayıp gurubun bulunduğu bölgeye oksijen tüpleri taşırken, dönüşte kendi oksijen tüpü bittiği için, su altında nefessiz kalarak bilincini kaybettiği, dalgıcı hayata döndürme çabalarının sonuç vermediğini belirtti.
Aparkon, "Buna rağmen görevimizi yerine getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.
Değişen koşullar nedeniyle çocukların mağaradan çıkarmak için öngördükleri planın yeniden ele almak zorunda kaldıklarını belirten Aparkon, "Başta çocukların bir süre mağarada güvenle kalabileceğini öngörmüştük, fakat koşullar değişti. Artık zamanımız kısıtlı." ifadelerini kullandı.
Kurtarma ekipleri hafta sonu beklenen yoğun yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor.
Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde sel sularıyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Dalış eğitimi olmayan çocukların, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılması büyük risk taşıyor. Kurtarma ekibinden deneyimli dalgıcın hayatını kaybetmesi, operasyonun ne kadar tehlikeli olabileceğinin işareti.
Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, önceki gün yaptığı açıklamada, hafta sonu beklenen yağışın mağara içindeki su seviyesini yeniden yükseltmesinden endişe ettikleri ifade etmişti. Narongsak, çocukların acilen tahliye edilmesi ihtimaline karşı 13 takım dalgıç kıyafeti ve ekipmanının mağaranın içinde hazır bulundurulması talimatını verdiğini belirtmişti.
Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 11:41
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