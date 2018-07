Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan 5'i kurtarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuktan 5'inin kurtarıldığı bildirildi.

Kyodo'nun ordu mensupları ve yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, 5 çocuk Tham Luang Nang Non Mağarası'ndan yerel saatle 17.30 ila 18.00'de çıkarıldı. Çocukların her birine bulundukları yerden çıkarılırken 2 dalgıç eşlik etti.

Yerel bir televizyon kanalı da mağaradan çıkarılan çocukların helikopterlerle Çiang Rai'deki bir hastaneye götürülmek üzere ambulanslara bindirildiğini duyurdu.

Tayland'da çocuklar ile antrenörlerini mağaradan kurtarma operasyonu yerel saatle 10.00'da başlatılmıştı.

Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, operasyona 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken 2 dalgıcın eşlik edeceğini açıklamıştı.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.