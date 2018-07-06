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Tayland'da İki Teknenin Alabora Olması..Teknelerin Birinde 10 Ceset

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde 10 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. 

Tayland'da İki Teknenin Alabora Olması..Teknelerin Birinde 10 Ceset

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde 10 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. 

06 Temmuz 2018 Cuma 08:36
Tayland'da İki Teknenin Alabora Olması..Teknelerin Birinde 10 Ceset

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde 10 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi. 
Yetkililer, 105 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 10 Çinli turistin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 
Yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kayıp 45 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. 
Phuket Valisi NorraphatPlodthong, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini fakat şiddetli rüzgarlar nedeniyle arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü söyledi. 
Phuket açıklarında alabora olan diğer teknedeki 42 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.
Tayland'ın Phuket Adası açıklarında iki gezi teknesi dün alabora olmuş, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.
 


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Son Güncelleme: 06.07.2018 11:40
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