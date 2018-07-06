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Tayland'da Çocuklar Aylarca Mağarada Mahsur Kalabilir

KURTARMA OPERASYONUNA KATILAN BİR DALGIÇ ÖLDÜ

Tayland'da Çocuklar Aylarca Mağarada Mahsur Kalabilir

KURTARMA OPERASYONUNA KATILAN BİR DALGIÇ ÖLDÜ

06 Temmuz 2018 Cuma 05:31
Tayland'da Çocuklar Aylarca Mağarada Mahsur Kalabilir

KURTARMA OPERASYONUNA KATILAN BİR DALGIÇ ÖLDÜ

Tayland'da ordu, bir mağarada kaybolduktan sonra canlı olarak bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin buradan çıkmaları için ya dalmayı öğrenmeleri ya da aylarca şu taşkınının dinmesini beklemeleri gerektiğini açıkladı.

Bu arada kurtarma çalışmalarına katılan bir dalgıç yaşamını yitirdi. 38 yaşındaki eski Deniz Kuvvetleri mensubu Saman Kunan, gruba tedarik malzemesi ulaştırması ardından dönüşte bilincini kaybetti. Kurtarma ekibinin diğer görevlileri Kunan'ı hayata döndüremedi.

Deniz Kuvvetleri'ndeki dalgıçlık görevinden ayrılmış olan Kunan, kurtarma operasyona yardım etmek için gönüllü olarak katılmıştı.Yapılan açıklamada, Kunan'ın dönüş yolunda oksijeninin bittiği belirtildi.

Tham Luan Mağaraları'nda mahsur kalan grubu kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

AYLARCA MAĞARADA KALABİLİRLER

Ekipler, birkaç gün sonra başlaması beklenen yoğun yağışlar mağaradaki su seviyesini yükseltmeden önce kurtarma işlemini tamamlamak için zamana karşı yarışıyor.

Kurtarma çalışmasını yürütenler, çocukları mümkün olan en güvenli ve kolay şekilde dışarıya çıkarmanın yollarını arıyor.

Mağaradaki su seviyesinin yükselmesiyle çıkış yollarının yeniden kapanacağı ve kurtarma çalışmalarının daha zor hale geleceği ifade ediliyor.

Çocukların çoğu yüzme bilmiyor ve bu şekilde çıkmak zorunda kalırlarsa temel dalış eğitimi almaları gerekecek.

Bu yolla da dışarı çıkarılamazlarsa, yağış sezonunun bitmesini bekleyecekler. Bu da dört ay mağarada kalmaları anlamına gelecek.

ÇOCUKLAR NASIL KURTULDU?

Çocuklar Pazartesi gecesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç tarafından bulundu.

Çocukların ilk görüntüleri, Tayland Deniz Kuvvetleri'nin özel bir biriminin Facebook sayfasında yayımlandı.

Dalgıçların fenerlerinin ışığı sayesinde görülebilen çocukların, suyun yanındaki bir kaya tabakasında oturdukları görülüyor. Çocukların, hepsinin orada bulunduğunu ve aç olduklarını söyledikleri görülüyor.

Tayland'da kamuoyunun gündemi günlerdir çocukların aranmasıydı. Çocukların hem nerede oldukları hem de hayatta olup olmadıkları belirlenememişti.

MAĞARADAN NASIL ÇIKACAKLAR?

Çocukların bulunduğu Tham Luang mağaraları, ülkenin kuzeyinde bulunuyor ve bu bölgede yağmur sezonunda su taşkınları yaşanıyor.

Devam eden yağmur sezonu Eylül veya Ekim ayında sona erecek.

Dolayısıyla eğer çocukların sonbahardan önce buradan çıkmalarına karar verilirse, onlara temel dalgıçlık eğitimi verilmesi gerekecek.

Ancak uzmanlar, dalgıçlık eğitimi olmayan çocukların, çamurlu, görünürlüğün tamamen ortadan kaybolduğu suyun bulunduğu tehlikeli koridorlarda dalış yapmalarının riskli olduğu uyarısında bulunuyor.

Suyun dışarı pompalanarak seviyesinin düşürülmesi çabası için ise şu ana kadar başarılı olmuş değil.

Önümüzdeki günlerde özel eğitimli doktorlar, çocukların sağlığını kontrol için mağaraya gidecek.

Farklı ekipler ise, mağarada alternatif bir yol bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

(BBC/FEZ)

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Son Güncelleme: 06.07.2018 08:42
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